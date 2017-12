Erweiterter Umsetzungsplan Scheunenviertel

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Für drei Gebäude im Historischen Scheunenviertel gibt es dringenden Handlungsbedarf. Lose Steine im Mauerwerk müssten schleunigst gesichert oder Reparatur am Dach erledigt werden. Um die Scheune Strausberger Straße 25 (Stadt), eine in Privatbesitz an der Fredersdorfer Chaussee sowie eine weitere, Bollensdorfer Allee 7, ist daher jetzt die Liste der Sicherungsmaßnahmen im Umsetzungsplan für das "Historische Scheunenviertel" ergänzt worden.

Die Stadtverordneten anerkannten in jüngster Sitzung mit ihrer Zustimmung zur Erweiterung des Plans auch die Eigenmittel, die bei einer möglichen Förderung gezahlt werden müssten. Denn mit dem vor wenigen Wochen gefassten Beschluss des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für Altlandsberg und seine Ortsteile sind auch Voraussetzungen zum Beantragen einer weiteren Förderung gegeben.

Drei konkrete Anträge für Sicherungsmaßnahmen an Scheunengebäuden lägen vor, bestätigte Grit Burkhard, Ansprechpartnerin bei der BBSM. Denn die Bestrebungen im zweiten städtischen Sanierungsgebiet, dem Scheunenviertel, sollen nach und nach auch für Außenstehende Gestalt annehmen. Einstmals waren es über 70 Scheunen, die die Ackerbürger vor den Toren der Stadt errichteten.Sie weisen einen sehr unterschiedlichen baulichen Zustand auf.