Mit Maxi-Tempo ins Internet

Oliver Schwers

Angermünde/Schwedt (MOZ) Alle Schulstandorte der Uckermark sollen schon bald schnelleres Internet bekommen. Der notwendige Ausbau erfolgt im Zusammenhang mit der Breitbandoffensive im Landkreis. Nach Information des Landrats war das bisherige Datentempo viel zu langsam.

Wenn ganze Klassen gleichzeitig ins Netz wollten, gingen die Leitungen in die Knie. Es staute auf der Daten-Autobahn. Viele Schulen der Uckermark verfügen zwar bereits über aufgerüstete Breitbandanschlüsse, doch kommen auch die aufgrund der großen Beanspruchung durch viele Nutzer in Schwierigkeiten. Die Folge: Rechner, Mobiltelefone und andere Endgeräte werden immer langsamer.

Das will der Landkreis jetzt beseitigen lassen. Galt eine Schule früher als ausreichend versorgt, wenn der Standort über eine Leistung zwischen 30 und 50 Megabit pro Sekunde verfügte, so reicht das künftig nicht mehr. Neue Regel: Jede einzelne Schulklasse muss mindestens 30 Megabit pro Sekunde zur Verfügung haben, außerdem noch einmal 30 Megabit für die Schulverwaltung. Das ist deutlich mehr als bisher in der Breitbandoffensive geplant.

Der Landkreis ließ in diesem Zusammenhang alle Bildungsstandorte auf ihre Anschlussleistung prüfen, weil es immer wieder Beschwerden im Zusammenhang mit freiem WLAN, der Nutzung digitaler Tafeln und dem Anschluss von Computerkabinetten gab. Ergebnis der Prüfung: Alle Bildungsstandorte sollen mit einem Mindesttempo von einem Gigabit pro Sekunde ausgestattet werden.

Diese Vorgabe wurde in den vom Bund und vom Land geförderten Breitbandausbau aufgenommen. Ziel des Gesamtprojektes ist es, alle weißen Flecken auf der Karte des ländlichen Raums zu tilgen und die Zugangsleistung für alle Nutzer ins Internet deutlich auf Trab zu bringen. In den nächsten Jahren fließen dazu 42 Millionen Euro in den Ausbau von Kabeln, Verteilern und Anschlüssen. "Es handelt sich damit um das größte Einzelinvestitionsvorhaben, das der Landkreis jemals umgesetzt hat", so Landrat Dietmar Schulze.

Die Ausschreibungen dazu sollen im Dezember und Januar veröffentlicht werden. Bund und Land bezahlen dabei eine sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke. Demnach können alle unterversorgten Bereiche Geld für einen Ausbau bekommen, für die sich ein privatwirtschaftlicher Ausbau aufgrund zu hoher Kosten nicht lohnen würde. Diese Gebiete sind in einer Studie bereits erfasst worden. Der Landkreis hat zwei Ausschreibungen vorbereitet - eine für Schwedt, eine für den Landkreis. Es gibt noch einmal Extra-Lose für die Altkreise Angermünde, Templin und Prenzlau geben, um auch kleineren Netzbetreibern eine Chance zur Beteiligung einzuräumen.

Verzögert wurde die Ausschreibung durch die unerwartete Aufnahme aller Bildungsstandorte. Denn nach alter Regel hätten höchstens zwei Schulstandorte als unterversorgt gegolten. Man habe diese Chance aber unbedingt nutzen wollen, so der Landrat.