LIVE-TICKER: Bombe ist entschärft

Odin Tietsche

Oranienburg (OGA) Heute wird es ernst: Die Sprengmeister des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMDB) wollen den 250-Kilogramm-Blindgänger am Louise-Henriette-Steg entschärfen. Bis um 8 Uhr müssen knapp 12 000 Oranienburger den Sperrkreis verlassen haben, dann können die Experten mit der Entschärfung beginnen.

Wir halten Sie hier in unserem LIVE-TICKER stets über die aktuellsten Geschehnisse rund um die Bombe auf dem Laufenden.

+++ 14.45 Uhr +++

Die Sirene ertönt, der Sperrkreis wird damit aufgehoben. Die Oranienburger können nun also wieder zurück nach Hause.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Sprengmeistern und wünschen allen Oranienburgern nun eine hoffentlich ruhige und bombenfreie Weihnachtszeit!

Es verabschieden sich für den Moment Tilman Trebs, der für Sie im und am Sperrkreis unterwegs war, Sabine Steinbeiß aus der Hauptredaktion in Frankfurt (Oder) sowie Odin Tietsche als verantwortlicher Leiter des Live-Tickers vor Ort.

Und vor allem: Tschüss, Bombe Nr. 203...

+++ 14.39 Uhr +++

Die Freude beim Sprengmeister ist mindestens so groß wie die Freude der Oranienburger, nun wieder in den Sperrkreis zurückkehren zu können.

+++ 14.36 Uhr +++

Sie haben es also wieder geschafft. Sprengmeister André Müller erklärt wie...

+++ 14.31 Uhr +++

Und da ist das "Ding", das Oranienburg heute so in Atem gehalten hat...

+++ 14.29 Uhr +++



Der Sperrkreis soll gegen 14.45 Uhr wieder freigegeben werden.

+++ 14.18 Uhr +++

DIE BOMBE IST ENTSCHÄRFT! So schnell kann es gehen. In wenigen Minuten könnte der Sperrkreis also wieder aufgehoben werden! DANKE jedenfalls an die Sprengmeister - tolle Arbeit!

+++ 14.11 Uhr +++

Wie wir soeben erfahren haben, kommen die Sprengmeister mit der Entschärfung offenbar schneller voran als gedacht. Somit könnte es nach vorsichtigen Prognosen schon innerhalb der nächsten 60 Minuten Entwarnung geben. Natürlich nur für den Fall, dass nicht doch noch etwas dazwischen kommt.

+++ 13.56 Uhr +++



Übrigens, hier noch ein Nachtrag zu den Problemen bei der Evakuierung heute Morgen: Offenbar mussten mehrere Personen "mit Nachdruck" dazu aufgefordert werden, den Sperrkreis zu verlassen. Die genaue Zahl der Personen kann allerdings zur Stunde noch nicht bestätigt werden, sagt Xandra Steinmüller, Mitarbeiterin der Stadt Oranienburg. "Die Personen erhalten aber, je nach Schwere der ergriffenen Maßnahmen, natürlich eine Geldstrafe für die von ihnen begangene Ordnungswidrigkeit", so Steinmüller.

+++ 13.32 Uhr +++

Derzeit gibt es keinen neuen Stand der Dinge - die Sprengmeister sind noch immer mit der Entschärfung beschäftigt, diese läuft laut Aussage des Führungsstabs nach Plan. Bleibt es dabei, könnte vielleicht schon bald die Sirene erklingen.

+++ 13.06 Uhr +++

Auf der Feuerwache in Oranienburg sind die Kameraden der Feuerwehr bislang relativ entspannt. "Es ist im Moment alles ruhig, also scheint erstmal alles gut zu laufen", so die Einschätzung der Feuerwehrleute vor Ort. Dann schließen wir uns mal diesen optimistischen Worten an und hoffen, dass es genauso gut weitergeht.

+++ 12.46 Uhr +++

Es ist gespenstisch ruhig in der Innenstadt. Ruhe, die jetzt auch die Sprengmeister brauchen. Aber bislang läuft alles, wie geplant - die Entschärfung kommt gut voran.

+++ 12.33 Uhr +++

Rund 60 Oranienburger warten die Entschärfung im Lehnitzer Kulturhaus ab. Dort gibt es Kaffee, Kekse und warmes Mittagessen. Der Hausmeister hat Fernsehübertragung via Leinwand organisiert. Am Vormittag präsentierten Kita-Kinder ein Weihnachtsprogramm.

+++ 12.19 Uhr +++

In der Notunterkunft in Germendorf befinden sich derzeit knapp 70 Personen. Die Stimmung unter den Evakuierten ist relativ entspannt. "Wir kennen das ja schon", sagt eine ältere Dame. Ihr Begleiter nickt zustimmend. Es gibt für die Anwesenden Kaffee, Tee, Kuchen und Stollen. Um 12.30 Uhr erhalten die Anwesenden auch die Möglichkeit, vor Ort Mittag zu essen. Aber natürlich warten hier auch alle auf die erlösende Sirene, die quasi eine erfolgreiche Entschärfung verkündet.

+++ 12.08 Uhr +++

Die Bahnstrecke in Oranienburg und der Bahnhof sind heute natürlich ebenfalls gesperrt. Die Busse der OVG und der Schienenersatzverkehr starten und landen bis zur Entschärfung in der Straße der Einheit vor dem dortigen Netto-Markt. Die S-Bahn hat zwei Kundenbetreuer vor Ort im Einsatz. Wer Fragen zum Regionalverkehr hat, hat dagegen mehr Mühe. Die Busfahrer aber sagen, dass der Schienenersatzverkehr nach Birkenwerder und Nassenheide bislang relativ reibungslos läuft.

+++ 11.59 Uhr +++

Wie gerade direkt vom Entschärfungsort zu erfahren war, sind die sechs Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) bislang sehr zuversichtlich, dass sie die 250-Kilogramm-Bombe zeitnah entschärfen können. Wir drücken also weiter die Daumen, das alles gut geht!

+++ 11.45 Uhr +++

Die Sprengmeister haben mit der Entschärfung der Bombe begonnen. Um den stark verkrusteten Zünder reinigen zu können, hat die Feuerwehr eine Hochdruck-Wasserversorgung von der Lehnitzstraße bis zur Bombe gelegt.

+++ 11.34 Uhr +++

Die TURM ErlebnisCity Oranienburg liegt heute mal nicht im Sperrkreis und bietet sich evakuierten Oranienburgern als Ausweichquartier an. Wir haben darüber gerade mit Geschäftsführer Kay Duberow gesprochen.

+++ 11.22 Uhr +++

ENDLICH - der Sperrkreis wurde in diesen Sekunden von der Feuerwehr freigegeben. Alle Anwohner haben den Sperrkreis verlassen. Ab jetzt heißt es Daumen drücken, denn die Sprengmeister gehen jetzt ans Werk und versuchen, die Bombe zu entschärfen!

+++ 11.17 Uhr +++

Insgesamt liegen im Sperrkreis heute 8 Schulen sowie 7 Kitas und Horte. Für die Schüler hatte die Bombenentschärfung heute zumindest eine gute Sache - die Ferien begannen bei den meisten betroffenen Schülern dadurch nämlich einen Tag früher als geplant. Betroffen war unter anderem die - jetzt natürlich leerstehende - Torhorst-Gesamtschule...

+++ 11.11 Uhr +++

So langsam bereiten sich auf die Experten auf die Entschärfung vor. Die Polizei passt u.a. an der Lehnitzstraße auf, dass niemand voreilig in den Sperrkreis zurückkehrt. So bald der Sperrkreis als "anwohnerfrei" gemeldet wird, kann es los gehen...

+++ 11.02 Uhr +++

Die Feuerwehr hat mittlerweile fast alle Straße im Sperrkreis freigegeben, nur an zwei Stellen muss nochmal kontrolliert werden. Scheinbar gibt es einige Unbelehrbare, die trotz mehrmaliger Aufforderungen den Sperrkreis noch nicht verlassen haben. Ärgerlich vor allem für diejenigen, die schnell wieder nach Hause wollen. Denn so lange sich noch Anwohner im Sperrkreis aufhalten, wir die Bombe nicht entschärft!

+++ 10.49 Uhr +++

Entschuldigt die kurze Pause, aber der LIVE-TICKERer (also ich) musste aus technischen Gründen das von der Stadt in der Comenius-Schule eingerichtete Pressezentrum verlassen und quasi umziehen. Jetzt sind wir aber wieder online - und starten gleich wieder durch!

+++ 10.11 Uhr +++

Absolute Ruhe: Die Oranienburger Innenstadt ist menschenleer. 12000 Menschen mussten den Sperrkreis verlassen.

+++ 9.48 Uhr +++

Der Kollege Tilman Trebs ist weiterhin vor Ort, um für Sie aus dem Sperrkreis zu berichten.

+++ 9.35 Uhr +++

So - die Drehleiter wird vorerst aus der Walther-Bothe-Straße abgezogen, die Feuerwehr fährt jetzt erstmal zum Lindenring. Denn auch dort werden noch Personen vermutet. In der Walther-Bothe-Straße wurde zwar vorerst niemand hinter den Scheiben entdeckt, ABER: Als die Kameraden an den Eingängen geklingelt haben, hat tatsächlich jemand abgenommen, aber gleich wieder aufgelegt. Es sind also noch Anwohner im Wohnblock. Die Feuerwehr will nachher nochmal mit einer Wärmebildkamera vorbeikommen und die Wohnungen von außen scannen. Für die Anwohner könnte dies am Ende zu einem teuren Spaß werden, denn wer trotz Aufforderung seine Wohnung nicht verlässt und evakuiert werden MUSS, könnte letztlich für den dann folgenden Feuerwehreinsatz zur Kasse gebeten werden...

+++ 9.27 Uhr +++

Jetzt kommt in der Walther-Bothe-Straße die Drehleiter zum Einsatz

+++ 9.19 Uhr +++

Abgesehen von der Kontrolle in der Walther-Bothe-Straße ist es ansonsten im Sperrkreis relativ ruhig. Offenbar haben fast alle betroffenen Anwohner den Sperrkreis rechtzeitig verlassen. Sollte die Feuerwehr auch grünes Licht in der Walther-Bothe-Straße geben, könnte sich der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMDB) so langsam auf die anstehende Entschärfung vorbereiten.

+++ 9.07 Uhr +++

Ob sich tatsächlich noch Personen in der Walther-Bothe-Straße aufhalten, ist noch unklar. Zur Erinnerung: Bei einer der vergangenen Entschärfungen wurden schon einmal Personen in einer Wohnung im Sperrkreis vermutet, da am dortigen Fenster immer wieder Bewegungen beobachtet wurden. Am Ende stellte sich jedoch heraus, dass es lediglich zwei Katzen waren, die mit der Gardine gespielt hatten. Ob es sich diesmal auch nur um tierische Sperrkreis-Besetzer handelt, wird in diesem Moment untersucht.

+++ 8.56 Uhr +++

Die Feuerwehr überprüft derweil auch in anderen Straßen, ob die Anwohner ihre Wohnungen verlassen haben.

+++ 8.48 Uhr +++

Jetzt scheint es allerdings doch Probleme im Sperrkreis zu geben. Die Feuerwehr wurde gerade in die Walther-Bothe-Straße Ecke Albert-Buchmann-Straße gerufen, da sich dort offenbar noch Personen in Wohnungen aufhalten. Diese müssen nun gegebenfalls zwangs-evakuiert werden.

+++ 8.14 Uhr +++

Hier ein Video, das der Kollege Tilman Trebs vom Rande des Sperrkreises geschickt hat.

+++ 8.12 Uhr +++

Bislang gibt es keinerlei Probleme bei der Evakuierung. Kein Wunder, schließlich sind die Oranienburger mittlerweile an Bombenentschärfungen gewöhnt. Dies heute ist bereits die 203. Bombe, die seit der Wende entschärft werden muss.

+++ 7.58 Uhr +++

Gute Nachrichten: Die Bombe, die in vier Metern Tiefe liegt, ist zwar laut Sprengmeister stark verkrustet, sollte sich aber problemlos entschärfen lassen. Knapp 130 Einsatzkräfte sind momentan in und am Sperrkreis beschäftigt.

+++ 7.30 Uhr +++

Rund 12 000 Menschen müssen Wohnungen, Kitas, Schulen sowie Stadt- und Kreisverwaltung verlassen.