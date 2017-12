699 Wohnungen in städtischer Hand

Elke Lang

Storkow (MOZ) Zur letzten Stadtverordnetenversammlung in Storkow hat die Stadtverwaltung den Beteiligungsbericht 2016 ihrer einhundertprozentigen Tochter, der 1992 gegründeten Storkower Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft, vorgelegt. Zum Bilanzstichtag betrug das Stammkapital der Gesellschaft 25 600 Euro. Ihre vorrangige Aufgabe besteht in einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung, heißt es in dem Bericht.

Bei den 699 bewirtschafteten Wohnungen mit insgesamt rund 39 600 Quadratmetern Wohnfläche gab es zum 30. September dieses Jahres lediglich 6,13 Prozent Leerstand. Das ist ein gutes Ergebnis, welches auch aus dem Abriss des Wohnblocks Theodor-Storm-Straße 26 bis 32 mit 75 Wohneinheiten resultiert. Dieser konnte mit Hilfe von Fördermitteln in diesem Jahr komplett abgeschlossen werden.

Von den rund 9000 Einwohnern Storkows und seiner Ortsteile leben derzeit 12,6 Prozent in den Wohnungen der Gesellschaft, die zwar 2016 nach Modernisierung und Neuvermietung die durchschnittliche Nettokaltmiete von 4,34 Euro pro Quadratmeter auf 4,50 Euro pro Quadratmeter erhöht hat, aber mit diesen 3,4 Prozent "noch deutlich unter dem Durchschnitt der Mitgliedsunternehmen des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen im Land Brandenburg und im Landkreis Oder Spree" liegt.

Die von Birgit Pudell als Geschäftsführerin geleitete Wohnungsbaugesellschaft will, "den Wohnungsbestand sichern und ansprechend gestalten, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten". So sind zurzeit 202 Wohneinheiten vollständig modernisiert, was 28,9 Prozent ausmacht, und 416 Wohneinheiten teilsaniert, das sind 59,5 Prozent. Es gelte insbesondere, "den Sanierungsstand sowie die Energieeffizienz der Gebäude nachhaltig zu verbessern", wird bilanziert. Auch sollen weitere Verbesserungen bei Pflege und Gestaltung der Außenanlagen erfolgen.

Noch gehen 50 Prozent der Mieteinnahmen an die Banken, aber "in 2018 wird der erste Kredit vollständig getilgt sein, so dass Mittel für zukünftige Investitionen angespart werden können", verheißt der Bericht, dem die Stadtverordneten wohlwollend zustimmten.