Wetterhahn legt seine Mandate nieder

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Er hatte immer Nervpotenzial. Weggefährten und andere Mitglieder im Kreistag und vor allem Gemeindeparlament wissen davon ein Liedchen zu pfeifen. Michael Wetterhahn, 73 Jahre alt, legt aus privaten Gründen zurzeit alle Ämter nieder. Er wurde im Dezember im Kreistag verabschiedet, am Montag saß er das vorerst letzte Mal für die Fraktion Linke im Saal des Amtshauses in der Gemeindevertreterversammlung.

Nachfolgerin wird Sigrid Harder, die sich für die Belange der Anwohner an der L 200 engagiert und ab Januar den Sitzungsstuhl von Wetterhahn einnimmt.

Michael Wetterhahn hat 2014 seine Erinnerungen in dem Buch "Kassensturz" aufgeschrieben. Darin beschreibt er sich als ein Berliner Kriegskind aus der Krausnickstraße in Mitte, das in der DDR seine politische Heimat fand. Nach dem Abitur studierte er und machte die klassische Karriere eines FDJ-lers, der in der SED mehr als mitläuft. Er will bestimmen und in sehr unterschiedlichen Arbeitsbereichen die Ideen und Vorgaben der Partei umsetzen helfen. Im Herbst 1989 ging der bekennende Genosse auf die Straße und wurde durch ein Agenturfoto berühmt. Es zeigte ihn wütend bei einer Protestdemo am 29. Oktober 1989 vorm Roten Rathaus.

Nicht jeder kann mit dieser Art Literatur etwas anfangen. So schrieb Chefredakteur Thomas Steierhoffer, der in loser Folge den "Pankespiegel" herausgibt, das Buch sei "wegen seiner unerträglichen Sprache, die geprägt ist von der Ideologie und den hohlen Phrasen der kleinen, mittleren und großen Funktionäre der SEDiktatur" für ihn nicht lesbar.

Laut war Wetterhahn immer, sein Duktus der eines kämpferischen Mannes, der unbedingt seinen Standpunkt verteidigen, seine Meinung durchbringen will. Seit 2003 war er Mitglied der Gemeindevertretung, seit 2014 im Kreistag Barnim.

In der Sitzung am Montagabend betonte der ehemalige Chef der kommunalen Arbeitsgruppe Straßenbau: "Ich wünsche mir, dass wir bei unseren Beschlüssen bleiben und nicht ständig alles umwerfen." Und: "Mir hat es meistens Spaß gemacht." Was genau ihm keinen gemacht habe, das wollte er nicht sagen. Er lobte aber den Fortgang des Straßenbaus in der Gemeinde. "Von ehemals 55 Kilometern unbefestigten Wegen sind nur 17 Kilometer übrig geblieben", sagte Wetterhahn.

Das Buch "Kassensturz. Erinnerungen" ist als Taschenbuch im Verlag am Park erschienen, 459 Seiten, ISBN-13: 978-3945187111.