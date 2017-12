Oderspeicher wird eröffnet

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Freitag vergangener Woche kann im Oderspeicher wieder gespeist werden, und zwar griechisch. Die Umbauarbeiten im Gasthaus konnten endlich abgeschlossen werden. Zuvor hatten die neuen Pächter etliche Schwierigkeiten zu überwinden - mit der Heizung, mit dem Gasanschluss und mit den Wasserleitungen.

Offiziell eröffnet wird die "Taverna Athos" - so der neue Name des Restaurants - an diesem Donnerstag. Neben griechischen Speisen und diversen Getränken wird es den ganzen Abend über griechische Live-Musik geben.