Positive Reaktionen auf Schutzstatus

Anett Zimmermann

Eichwerder (MOZ) Nach dem Beitrag "Grabdenkmal unter Schutz gestellt" in der Freitagausgabe über die an die Gutsbesitzerfamilie Kuntze erinnernde Anlage in Eichwerder hat es mehrere positive Reaktionen gegenüber der Ortsvorsteherin Jutta Werbelow und der Redaktion des Oderland Echos gegeben. Reinhard Schmook, Leiter des Oderlandmuseums, schrieb darüber hinaus folgende ergänzende Zeilen:

"Das nunmehr eingetragene Denkmal ist nicht nur von ortsgeschichtlicher und künstlerischer Bedeutung, sondern auch ein Teil des kulturellen Erbes der friderizianischen Kulturlandschaft Oderbruch. Der am 14. Januar 1776 geborene Georg Wilhelm Kuntze, der vor diesem Denkmal begraben liegt, stammte aus einer Kolonistenfamilie, die um 1760 in Neukietz bei Wriezen angesiedelt wurde. Sein Vater hatte dort eine der beiden 90-Morgen-Kolonistenstellen bekommen und offensichtlich so gut gewirtschaftet, dass sich der Sohn Georg Wilhelm mit 28 Jahren am 2. Juli 1804 leisten konnte, das Gut Eichwerder zu übernehmen. Der Kaufpreis für das Gut betrug 50 400 Reichstaler, während er für seine Wirtschaft in Neukietz immerhin 21 000 Reichstaler bekam. Er musste also noch 29 400 Reichstaler aufbringen, was ihm offensichtlich über einen Kredit gelungen ist. Hier hat also ein wirtschaftlich sehr erfolgreicher Kolonistensohn eine neue Herausforderung gesucht und sie hervorragend gemeistert. Auch bei der Bewirtschaftung des Gutes Eichwerder erwies sich Georg Wilhelm Kuntze als umsichtiger und erfolgreicher Landwirt, der hier Jahrzehnte lang wirkte. Er starb am 31. Mai 1864 mit fast 88 Jahren, in einem für damalige Verhältnisse sehr hohen Alter. Außer dem Grabdenkmal gibt es noch einen zweiten Zeugen seines Wirkens am Ort. Im Jahre 1826 erbaute Kuntze das bis heute in seinen äußeren Formen erhaltene Gutshaus. Dabei achtete er darauf, dass der Fußboden ein Fuß (31,4 cm) über dem schweren Hochwasser von 1786 gelegt wurde. Beim alten Gutshaus reichte der Wasserstand in jenem Jahr bis an die Fensterkreuze, was vielen Zeitgenossen noch in lebhafter Erinnerung gewesen sein mag."