Mit Charme und Penetranz

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Am 25. Februar bestimmen die Neuenhagener, wer als Nachfolger von Jürgen Henze künftig die Geschicke der Gemeinde leitet. Für dieses Amt bewirbt sich auch Corinna Fritzsche-Schnick.

Diese Frau mit der rauen Stimme kennen viele: Corinna Fritzsche-Schnick, in fünfter Generation Neuenhagener Urgestein, 41 Jahre alt, Volljuristin, verheiratet, zwei Töchter, CDU-Fraktionschefin in der Gemeindevertretung.

Warum soll man sie wählen? "Weil ich denke, dass ich es kann", lautet die Antwort. Und erzählt, dass sie seit 2008 in der Gemeindepolitik aktiv ist. "Es macht Spaß, da mitzuarbeiten, Projekte voranzutreiben. Jürgen Henze tritt nicht mehr an, das war genau das Zeitfenster, meinen Hut in den Ring zu werfen", sagt die Protestantin.

Was will sie anders machen als Jürgen Henze. "Erstmal muss der von ihm begonnene Weg fortgeführt werden", betont sie. Schiebt aber sofort hinterher, dass in der Kommunikation zwischen Rathaus und Gemeinde einiges schief laufe, da müsse sie ran. Ein ganz wichtiges Thema der Zukunft sei die Eisenbahnstraße, die nun auf den Weg gebracht wurde. Ganz anders als bisher müsse aus ihrer Sicht die interkommunale Zusammenarbeit mit Hoppegarten laufen. Der einst geschlossene und von Neuenhagen einseitig gekündigte Kooperationsvertrag müsse unbedingt wiederbelebt werden. Themen, die sie da sieht sind der Einzelhandel, Schulen und Kultur.

Dringend wäre eine weiterführende Schule, in der jeder Schulabschluss möglich sei. Der Bedarf sei längst da. Das Einstein-Gymnasium, früher die Einstein-POS, an der Corinna Fritzsche-Schnick lernte, müsse jedes Jahr 50 bis 80 Schüler ablehnen. "Das geht so nicht. Hier ist der Kreis dringend in der Pflicht, etwas zu unternehmen. Vielleicht ja sogar in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Bund", sagt die 1,50 Meter große Frau, die in ihrem Wahlflyer mit dem Slogan "Corinna, ... klein, kraftvoll, kompetent - mit Sicherheit für Neuenhagen" wirbt.

Wichtig ist ihr auch, dass in Neuenhagen, das die 22 000-Einwohner-Marke anpeilt die Anonymität nicht mit wachse. Sie will versuchen, Neue und Alte miteinander ins Gespräch zu bringen. "Es wäre fatal, wenn Neuenhagen zu einer Schlafstadt wird", hat sie erkannt.

Helfen könnten da Orte, an denen Ureinwohner Neuenhagens, Menschen, die schon länger hier leben und ganz frisch Hergezogene zusammenkommen. Nicht nur der Wochenmarkt ist ihr zu klein. Auch ein richtiger Festplatz müsse her. Ganz deutlich wurde das beim großen Tanzfestival in diesem Jahr.

Ein super wichtiges Thema ist für sie die Infrastruktur. Selbst ständig nach Potsdam oder Fürstenwalde pendelnd - sie ist Referentin des CDU-Landtagsabgeordneten Dierk Homeyer - weiß sie um die Probleme in den S-Bahnen und Zügen. Kürzere Taktzeiten will sie einfordern. Zudem, dass in Hoppegarten ein weiterer Regionalbahnhalt gebaut wird. "Im Wechsel könnte der Regio dann hier und in Mahlsdorf halten", sagt sie. Und kündigt an, mit "Charme und Penetranz" an diesem Thema dranzubleiben. Aber auch gemeinsam mit Hoppegarten, Fredersdorf und Petershagen, denn alle diese Gemeinden zusammen haben mehr als 64 000 Einwohner, das sei schon "eine Hausnummer", sagt sie. Und da Corinna Fritzsche-Schnick weiß, dass auch Autofahrer vorwärts kommen müssen, brauche es bessere Signaltechnik, so dass die Schranken nicht schon viel früher zugehen, als sie müssten.

Dranbleiben werde sie auch am Neubau der Fallada-Grundschule in Neuenhagen-Nord. Und am Thema Nachhaltigkeit. Da gebe es noch zu wenige Radwege. "Wir brauchen gut Achsen durch das Gemeindegebiet", sagt die bekennende Radlerin, die auch gern joggt. Diensträder fürs Rathaus, aber auch Elektroautos schweben ihr vor.

Wer mit ihr im Internet in Kontakt treten möchte: www.corinna-fritzsceh-schnick.de