Tannenbaum-Kegeln in Kienitz

Ines Weber-Rath

Kienitz (MOZ) Die Mitglieder des Sportvereins Traktor Kienitz waren am Montag Gastgeber für den Lebendigen Letschiner Adventskalender. Unter dem Motto "Alle Neune im Advent" luden sie zum Tannenbaum-Kegeln auf ihre moderne Bahn ein.

Auf dem Weg hat es doch noch eine Art kleine Jubiläumsfeier gegeben - mit Kaffee, von den Traktor-Frauen selbst gebackenem Kuchen, Schmalzstullen und mancher anderen Leckerei. Die hatten die Gastgeber aus dem Kienitzer Sportverein am Montagnachmittag auf der langen Tafel im Vorraum der Kegelbahn für die Besucher aufgetischt.

Der Jubilar ist die Kegelbahn selbst: "1987 haben wir die Bahn, für die der Anbau ans Sportlerheim gebaut worden war, eingeweiht", erinnert sich Roland Grund. Der Kienitzer Ortsvorsteher ist der Vorsitzende des Sportvereins Traktor. Der 1951 gegründete Verein ist bis heute eine wichtige Adresse im gesellschaftlichen Leben des Oderbruchdorfes. Die mehr als 70 Mitglieder sind in den Sektionen Fußball und Kegeln aktiv.

Doch mit den 30 Jahren Kegelhalle ist es des Jubiläums nicht genug. "Vor fünf Jahren ist die Halle saniert und modernisiert worden", erinnert Roland Grund. Damals bekam die Bahn einen modernen Kunststoffbelag, eine computergesteuerte Anzeige-Automatik und Monitore. Und die Anlage wurde für Freizeit-Kegler attraktiver. Denn mit der neuen Technik stehen jetzt auch diverse Spiele zur Verfügung.

"Jetzt, in der Weihnachtszeit, ist das Tannenbaum-Kegeln der Renner", weiß Grund. Und tatsächlich leuchten auf den Anzeigetafeln an allen vier Bahnen die Tannen. Deren Kerzen müssen die Gäste des Adventskegelns mit ihren Treffern zum Leuchten bringen.

Über einen Mangel an Besuchern brauchen die Kienitzer Sportfreunde an dem Nachmittag nicht zu klagen: Seit 15 Uhr geben sich Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren die Klinke in die Hand. Sie kommen aus den beiden Kienitzer Ortsteilen, aber auch aus Letschin, Ortwig und anderen Teilen der Gemeinde Letschin. Keine der vier Kegelbahnen bleibt längere Zeit unbespielt.

"Wenn es nur immer so voll hier wäre", wünscht sich der Traktor-Chef. Denn der Verein hat Personalsorgen: "Wir haben Probleme, unsere Mannschaften zu den Wettkämpfen voll zu kriegen", berichtet Roland Grund. Die Traktor-Fußballer spielen in der Kreisklasse Nord, je eine Frauen- und Männermannschaft der Kegler unter Leitung ihrer Spieler-Trainer Ines Weissert und Denis Ambos in der Kreisliga.

Zwar gebe es im Fußball Nachwuchsarbeit im Verein. Aber nur Alters-gemischt. "Wir kriegen einfach nicht genug Spieler in einer Altersgruppe zusammen." Die Kinder gehen in Letschin zur Schule und seien erst recht spät zu Hause, so der Vereinsvorsitzende. Er lobt angesichts dessen das Engagement der Nachwuchstrainer Daniel Conrad und Tino Grund. Der 12-jährige Denys aus Kienitz könnte jedenfalls eine Nachwuchshoffnung sein. Für ihn durfte Franz (4) die Glocke an der Tür zur Kegelhalle läuten: alle Neune!

Es ist also kein Wunder, dass Roland Grund, nach Wünschen für den Sportverein gefragt, als erstes "neue aktive Mitstreiter" sagt. Doch dann schiebt er hinterher: "Wir brauchen dringend neue Fenster für unser Sportlerheim samt Kegelhalle."

Der Wunsch richtet sich an die Gemeinde Letschin, der das Areal am Kienitzer Ortsrand gehört. Die Traktor-Sportler sind Pächter. "Die Betriebskosten müssen wir selbst erwirtschaften", sagt Roland Grund. Und die seien nach der Sanierung deutlich gestiegen, nennt er die sprichwörtliche Kehrseite der Medaille. Die Ursache sei, "dass wir den Kunststoffbelag bei einer konstanten Temperatur von etwa 15 Grad halten müssen - ob die Bahn bespielt wird oder nicht", erklärt der Vereinsvorsitzende. Angesichts der mehr als 30 Jahren alten, kaum isolierten, maroden Fenstern verpufft die Heizungswärme nur so.

Doch als Gemeindevertreter weiß der Kienitzer, wie schwer es ist, in der Runde der Vertreter aus allen zehn Letschiner Ortsteilen den Zuschlag für eine solche Investition zu bekommen. Und so müssen die Traktor-Sportler vorerst weiter versuchen, die hohen Betriebskosten durchs Vermieten der Kegelbahn wieder einzuspielen.

Apropos einspielen: Die Gäste des Lebendigen Adventskalenders, an dem sich der Kienitzer Verein zum dritten Mal beteiligt hat, haben am Montagabend die rote Spenden-Kassette des Letschiner Unternehmerstammtisches, die im Vorraum der Kegelhalle stand, gefüttert. Ihr Inhalt soll, so haben es die Initiatoren der Aktion angekündigt, in die Rettung des Wolluper Parks fließen. Roland Grund und seine Frau Cordula haben die Spendenbox am Dienstag zur nächsten Kalender-Station, ins Letschiner "Haus Hanna" gebracht.