Panketaler verabschieden ausgeglichenen Etat

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Die warnenden Worte von Kämmerer Jens Hünger nahmen sich einige Gemeindevertreter in Panketal am Montagabend sehr zu Herzen. Für andere wieder wurden bereits gefasste Beschlüsse zur Grundsatzdiskussion. Am Ende wurde das dicke, für zwei Jahre gültige Papier, verabschiedet.

Für 2018/2019 gilt der neue Haushalt, der von der Kommunalaufsicht sicher sehr genau unter die Lupe genommen wird. Denn, so der Panketaler Kämmerer, es steckt ein gewisses Konfliktpotenzial in dem einen dicken Ordner fassenden Papier. "Unser Haushalt ist ausgeglichen ohne Erhöhung der Realsteuerhebesätze", sagte Hünger. "Aber genau das fällt uns in zwei Jahren auf die Füße."

Denn rückwirkend werden die Schlüsselzuweisungen berechnet, die sich aus den eingenommenen Steuern einer Gemeinde ergeben. Sowohl die Grund- als auch die Gewerbesteuern werden herangezogen. Denn die Zuweisungen vom Land sollen Steuerschwächen ausgleichen helfen.

Außerdem gibt es laut Hünger Verpflichtungsermächtigungen über mehrere Millionen Euro, die unter anderem für einen Kita-Neubau über 2,8 Millionen Euro, ein Wohn- und Geschäftshaus an der Schönower Straße über fast fünf Millionen Euro sowie den Eisenbahnkreuzungsbau eingestellt wurden. Eine vorgesehene Kreditaufnahme über fünf Millionen Euro müsse außerdem von der Kommunalaufsicht genehmigt werden. Das alles bei gleichen Steuern zu rechtfertigen, werde nicht einfach.

Außerdem hatte die Gemeindevertretung in ihrer November-Sitzung entschieden, die Wilhelm-Conrad-Röntgen-Gesamtschule zu behalten und nicht an den Landkreis zu übertragen. Kämmerer Hünger riet vorsichtig, Beschlüsse zu Jahresanfang auf den Prüfstand zu stellen. Denn der Erhalt des Gesamtschulstandortes, der gewollt sei, wecke Begehrlichkeiten und Wünsche. In einem Nachtragshaushalt, das war schon Thema im Finanzausschuss, sollen die Schulkosten nachbetrachtet werden.

Außerdem hatte dieses Gremium eine Stelle für einen Stadt- und Regionalplaner zusätzlich beantragt, auch der Hauptausschuss war dafür. Für zwei Jahre soll das ab Januar wieder zweiköpfige Planungsamt Verstärkung erhalten.

"Wir werden Geld in die Hand nehmen müssen", sagte Karl-Heinz Fittkau (CDU). "Wir können aus unseren Kindern kein Sparmodell machen." Er werde sich das erste Mal in seiner politischen Laufbahn beim Haushalt enthalten, sagte der Hauptausschuss-Vorsitzende.

Die Diskussion peitschte sich nach oben, als weitere Gemeindevertreter sich das Abstimmungsverhalten in der Schulfrage und für das Wohnhaus am ehemaligen Kohleplatz, das die Gemeinde bauen will, vorhielten. Bürgermeister Rainer Fornell (SPD) fasste zusammen: "Wer gegen den Schulträgerwechsel war, war auch gegen das Wohn- und Geschäftshaus." Es sei quasi ein zweiter Triumph für alle, die sich gegen die Investition am Kohleplatz gestellt hätten, die aber durchgegangen war. Den Schulträgerwechsel zu verhindern, bezeichnete Fornell "als einen sehr teuren Beschluss".

Man müsse sich den Realitäten stellen, forderte Stefan Stahlbaum (Bündnis 90/Grüne) und erklärte die Schule zur Pflichtaufgabe für die Gemeinde. Ein Haus zu bauen, binde unnötig Mittel. Das könnten private Investoren übernehmen.

Die Linke, vor allem Jürgen Schneider, wehrte sich gegen diese Darstellung. Die Mieten für Panketaler Alleinstehende und Senioren sollten bezahlbar bleiben.

Am Ende wurde der Haushalt beschlossen. Eine zusätzliche Stelle im Planungsamt, ohne Bindung an die Erarbeitung des Flächen- und Nutzungsplans, ging zuvor ebenso durch. Die Generaldebatte zum Haushalt findet sicher Fortsetzungen.