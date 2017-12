Letzte Jedi kämpfen auf Schwedter Leinwand

Josefin Roggenbuck

Schwedt (MOZ) Es war kurz nach Mitternacht als 50 begeisterte Star Wars Fans gebannt auf die Leinwand blicken. In der Nacht vom vergangenen Mittwoch auf Donnerstag lief im Schwedter Filmforum der neue Teil der Star Wars Reihe "Die letzten Jedi" an. Ein epischer Sciene-Fiction-Film, der alte Mysterien der Macht entschlüsselt. Überrascht vom Andrang bei der nächtlichen Vorpremiere zeigt sich Doreen Müller, Leiterin des Kinos. Es sei für Schwedter Verhältnisse eine eher unübliche Vorstellungszeit gewesen, sagt sie. "Mit so vielen Besuchern hätte ich nicht gerechnet. Doch wahre Fans schlagen sich für die Fortsetzung der Geschichte eben auch die Nacht um die Ohren."

Der Film "Die letzten Jedi" ist der achte Teil der Sternenkriegs-Saga, in dessen Mittelpunkt die Geschichte von Rey (gespielt von Daisy Ridley) und ihrer Entdeckung des im Exil lebenden Jedi-Meisters Luke Skywalker (Mark Hamill) steht. Außerdem geht es um den sich seit des ersten Teils drehenden Krieg der Sterne zwischen dem Imperium (First Order) und den Rebellen, angeführt von Generalin Leia Organa (Carrie Fisher). Es ist die zweite Produktion unter Disney Ägide, was Star Wars Fan Florian Paeschke gar nicht gefällt. Der Angermünder hat sämtliche Teile der Saga gesehen, kann sich mit den letzten beiden Episoden aber nicht anfreunden.

Im Jahr 2012 hat Star Wars-Schöpfer George Lucas die Rechte samt Firma an Disney verkauft. Das amerikanische Medienunternehmen startete mit "Das Erwachen der Macht" 2015 eine sogenannte Sequel-Trilogie, zu der auch der neuste Film gehört. Für Paeschke ist das aber nicht mehr wirklich Star Wars, sondern ein Action-Sci-Fi-Film auf dem leider Star Wars stehen darf, so der Fan. "Seitdem Disney die Filme produziert, merkt man, dass es an eine jüngere Generation gerichtet ist." Situationskomik und Charaktere auf der bösen Seite der Macht über die gelacht wird, gehören für ihn nicht zu Star Wars. Freundin Gina Mecke hat der Film hingegen gut gefallen. "Die neue Trilogie muss von ihren beiden Vorgänger-Trilogien getrennt betrachtet werden", sagt sie. Dann würden einem auch die wunderschönen Szenerien, die tolle Musik und die Entwicklung der Charaktere gefallen. Klar sei das Imperium und auch Anführer Kylo Ren (Adam Driver) nicht mehr so bösartig, aber das ist auch gut, findet die Angermünderin. "Durch sein Wanken gewinnt er an Profil."

Über 1000 Leute haben "Die letzten Jedi" seit Filmstart bereits im Schwedter Kino gesehen. Kino-Mitarbeiter Stephan Ortel noch nicht. "Ich war zwar bei der Vorpremiere um Mitternacht dabei, doch mit in den Film setzen ging nicht", erzählt er, freut sich aber darauf, demnächst mit Freunden den Film anzuschauen. Als Fan würde sich der Schwedter nicht bezeichnen, trotzdem hat er alle Star Wars Episoden gesehen. "Ich finde die neuen Teile schöner", sagt er. Special-Effects kämen beispielsweise besser rüber.

Bislang können Sternenkrieger den Film allerdings in Schwedt nur in 3D sehen. "Die vom Filmverleih vorgegeben Kriterien für Vorstellungen in 2D erfüllen wir noch nicht", sagt Müller. Eine Vorstellung zur sogenannten Hauptzeit um 20 Uhr und eine um 17 Uhr seien dafür nötig. Bei nur vier Sälen ist das aber noch nicht möglich. Star Wars in 3 D läuft in zweien und Platz für andere Filme muss trotz des Hypes bleiben, so die Kinoleiterin. Doch auch der 2D-Film wird bald im Filmforum laufen, versichert sie.