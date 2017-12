Kanada und USA bereiten internationale Nordkorea-Beratungen vor

dpa

Ottawa (dpa) Die USA und Kanada haben für Januar ein internationales Treffen zur Nordkorea-Krise in Vancouver vereinbart. Das erklärten am Dienstag (Ortszeit) die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland und ihr US-Kollege Rex Tillerson in Ottawa.

Zu diesem Treffen sollen die unter anderem Vertreter der Staaten eingeladen werden, die während des Korea-Kriegs (1950-1953) Truppen für das UN-Kontingent gestellt hatten. Nach Tillersons Worten sollen aber auch Vertreter aus Südkorea, Japan, Indien und Schweden zu dem Treffen der Vancouver-Gruppe eingeladen werden.

"Wir finden weiter Wege, um den Druck auf Nordkorea zu erhöhen und um die einheitliche Nachricht der internationalen Gemeinschaft zu senden: "Wir werden euch nicht als Nation mit Atomwaffen akzeptieren"", sagte Tillerson. "Wir alle haben ein Ziel, und das ist die vollständige und überprüfbare Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel." Von dem Treffen am 16. Januar solle die Botschaft an Nordkorea ausgehen, dass der Rest der Welt zu Gesprächen bereit sei und auf ein Zeichen der Bereitschaft Pjöngjangs warte, die Krise mit diplomatischen Mitteln zu lösen.

Wichtig sei, Nordkorea zu zeigen, dass dies "tatsächlich ein globales Ansinnen" sei, betonte Freeland.