SPD-Stadtverordneter Niepalla legt Mandat nieder

Roland Becker

Velten (HGA) Der langjährige Stadtverordnete Paul Niepalla (Foto: privat) wird zum Jahresende aus dem Veltener Stadtparlament ausscheiden. Der Sozialdemokrat war 2008 erstmals und zugleich als damals jüngstes Mitglied in die Stadtverordnetenversammlung eingezogen. Nachdem er 2014 wiedergewählt worden war - und zwar mit dem besten Stimmergebnis aller SPD-Kandidaten -, wählte ihn seine Fraktion zu ihrem Vorsitzenden. Dieses Amt gab er allerdings schon vor geraumer Zeit an Frank Steinbock ab. Niepallas Rückzug hat rein familiäre Gründe: "Ich heirate und werde Vater", sagte er. Da er in Gransee arbeite, sei seine Zeit eng bemessen. Für ihn rückt Christopher Gordjy nach.