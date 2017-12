Vom Spiegelsaal in die Sporthalle

Lisa Mahlke

Fürstenwalde (MOZ) Weihnachten mit der Familie zusammenkommen, essen und Geschenke bekommen - darauf freut sich Leonie Kühn aus der 6a der Sigmund-Jähn-Grundschule in Fürstenwalde schon. Bei ihrer Mitschülerin Michelle Tyrock wird es Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen geben, bei Gerda Anders Kaninchen mit Grünkohl. Und zum Nachtisch, das finden alle drei super, kommen Plätzchen auf den Tisch.

"Wenn ich mit meinen Eltern Plätzchen backe, hören wir immer Weihnachtslieder", erzählt Leonie. Darauf einstimmen konnte sie sich am Dienstag beim Weihnachtssingen der Jähn-Schule. Alle 300 Schüler aus zwölf Klassen sowie die Vorschulkinder der Kitas "Buratino" und "Sputnik" drängten sich im Spiegelsaal und sangen Lieder wie "Oh du fröhliche", "Alle Jahre wieder" und "Bald nun ist Weihnachtszeit". "So voll war es wirklich noch nie", sagte Schulleiterin Ines Tesch. Für das nächste Jahr werde sie versuchen, einen anderen Ort für das Singen zu finden. Denkbar wäre die Sporthalle, in der auch schon die Einschulung stattgefunden hat.

Die 6a hatte die Lieder und die musikalische Untermalung mit Musiklehrer Lars Jungbluth eingeübt. "Ich bin Erfinder dieser Veranstaltung", sagte dieser. Seit 2011 findet sie statt. "Ich könnte jetzt ganz viele Lehrer aufzählen, aber dieser letzte Song ist für Frau Tesch", kündigte er am Ende des Weihnachtssingen an. Beim Lied "Küss mich, halt mich, lieb mich" vom Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" schunkelte nicht nur die Schulleiterin mit, sondern auch alle Kinder.