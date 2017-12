Zwischen Akten und Indizien

Aktenschränke bis zur Decke: Archivverwalter Olaf Götzmann in einem der acht Räume, in denen die Akten der Frankfurter Staatsanwaltschaft aufbewahrt werden. Die grünen Akten enthalten Verfahren gegen unbekannt, beispielsweise nach Diebstählen oder Unfallf © Foto: René Matschkowiak

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Jeden Tag ein Türchen öffnen, das ist Alltag im Advent. Die Märkische Oderzeitung schaut in diesen Tagen hinter Türen, die für neugierige Blicke sonst verschlossen bleiben. Heute werfen wir einen Blick auf Asservate und Akten bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft.

377 859 Akten lagern im Archiv der Frankfurter Staatsanwaltschaft in der Bachgasse. In acht Räumen stapeln sich dicht beschriebene Seiten zwischen Aktendeckeln in den Farben rosa und grün bis zur Zimmerdecke.

"Grün bedeutet, dass es sich um Verfahren gegen unbekannt handelt", erklärt Ricarda Böhme, Pressesprecherin der Behörde. Rosa sind die anderen Verfahren gekennzeichnet, egal ob sie mit einer Verurteilung oder einem Freispruch endeten oder ob sie eingestellt wurden. Ihre Zahl überwiegt. Weitere 125624 Akten werden in der Zweigstelle in Eberswalde aufbewahrt. Nur die Akten der abgeschlossenen Verfahren landen im Archiv, die der laufenden liegen in den Geschäftsstellen. Pro Jahr kommen einige Zehntausend hinzu: 2015 waren es in Frankfurt 48803 Akten, 2016 45589 und in diesem Jahr bislang 42142. Die Aufbewahrungsfristen reichen von fünf Jahren bis unendlich. Denn einige Delikte, wie Mord, verjähren nicht. Darum ist die Zahl der Akten, die vernichtet oder zumindest ausgedünnt werden, immer unterschiedlich hoch.

Aufbewahrt werden müssen die Dokumente unter bestimmten Bedingungen. "18 Grad Celsius und 55 Prozent relative Luftfeuchte", erklärt Archivverwalter Olaf Götzmann, der nicht nur den Aktenein- und -ausgang, sondern auch die Messgeräte im Blick hat.

Neben den Akten sind es vor allem die potentiellen Beweismittel, die zum Teil jahrelang aufbewahrt werden müssen. "Asservate" lautet die offizielle Bezeichnung dieser Gegenstände, die im Rahmen einer Ermittlung sichergestellt oder beschlagnahmt wurden. Beute aus einem Ladendiebstahl oder Wohnungseinbruch gehört genauso dazu wie Tatwerkzeuge, Falschgeld, Drogen oder Waffen. Nicht zu vergessen, die vielen Alltagsgegenstände, an denen Menschen ihre Spuren hinterlassen und die damit zu wichtigen Indizien oder gar Beweismitteln werden können: Zigaretten, Wasserflaschen, Bierdosen, Fahrscheine, Taschentücher, Wäsche- und andere Kleidungsstücke. Auch gesicherte Spuren wie Röhrchen mit Abstrichen von Wangenschleimhaut oder Klebefolien mit Fasern landen in der Asservatenkammer.

Herr über dieses bunte Sammelsurium ist Asservatenverwalter Maik Gregori. Er nimmt die Verwahrstücke entgegen, prüft sie auf Vollständigkeit, nummeriert sie und lagert sie ein. Rund 600 Nummern hat Maik Gregori in diesem Jahr vergeben, zu einer Nummer gehören oft mehrere Beweisstücke. "Es gab aber auch schon Jahre mit 2000 oder 3000 Überführungen", erinnert er sich. Da seien Organisationstalent und Ordnungsliebe gefragt. Beliefert wird er vom Zoll, der Bundespolizei sowie den Polizeiinspektionen Frankfurt/Oder-Spree, Märkisch-Oderland und Barnim.

Über das, was tagtäglich durch seine Hände wandert, denkt der Asservatenverwalter in der Regel nicht so viel nach. "Für mich sind das Dinge, mit denen jemand überführt oder etwas bewiesen werden soll. Das erfordert einen akribischen Umgang und damit bin ich voll ausgelastet", sagt er. Was nach Abschluss eines Verfahrens mit den Asservaten geschieht, wird vom Gericht festgelegt. Neben der Vernichtung oder der Herausgabe an den rechtmäßigen Besitzer gibt es auch noch die Möglichkeit der Verwertung, sei als Spende oder bei einer Online-Versteigerung der Justiz.