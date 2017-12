Bella begleitet Erstklässler

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Bella kommt jeden Dienstag und Donnerstag zu den Mädchen und Jungen der Klasse 1a in der Wriezener Salvador-Allende-Schule. Die Hündin von Lehrerin Annette Becker begleitet die Kinder bereits seit ihrer Einschulung im Sommer.

Als es an diesem Dienstag zur ersten Stunde klingelt, hat Bella ihren ersten Einsatz bereits hinter sich. "Wir hatten gemeinsam Aufsicht im Hof", berichtet Annette Becker, Klassenlehrerin der 1a in der Wriezener Salvador-Allende-Schule. Sie bittet eines der Mädchen, Wasser für Bella zu holen, und alle Kinder, ein bisschen mehr Rücksicht auf die Hündin zu nehmen. In der Klasse ist es noch viel zu laut.

Sechs Stunden stehen auf dem Stundenplan, als Erstes Deutsch. 19 Kinder sitzen in den Bänken. "Einige sind erkrankt", sagt Annette Becker. "Zum Teil erkältet, aber auch der Magen-Darm-Virus geht um." Deshalb bittet sie die Kinder, Bescheid zu sagen, wenn sie sich nicht fühlen, und ermahnt sie, sich nicht anzuniesen oder anzuhusten und vor allem ans Händewaschen zu denken, um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten.

Bella springt auf Aufforderung auf ein Kissen auf einem Stuhl. "Damit sie nicht nur unsere Füße sieht", erklären die Erstklässler. An der Tafel stehen bereits Worte mit dem Buchstaben S und Zahlen oder Herzen dahinter. Lea hat "sind" erkannt, meldet sich und liest dann laut für alle vor. Sogar die "18" kann sie nennen, dabei - so Annette Becker - seien bisher erst die Zahlen von eins bis zehn dran gewesen. Aber es ist Vorweihnachtszeit und dürften die Kinder bereits am Vortag das 18. Türchen ihrer Adventskalender geöffnet haben. Für Bella gibt es natürlich auch einen, aber sie ist ja nicht jeden Tag da und so werden nun gemeinsam neue Worte und mitunter auch neue Zahlen gelernt. Hinter den Türchen stecken Leckerli, auf die sich Bella schon sichtlich freut.

Kurz darauf nimmt Annette Becker ihre zweieinhalb Jahre alte Hündin auf den Schoß. Die Kinder lesen nun abwechselnd aus der Fibel. Es ist eine kurze Geschichte über zwei Mädchen am Computer. Alle Worte, die an der Tafel stehen, kommen darin vor. Danach sollen einzelne Worte auch geschrieben werden. Bella, inzwischen vor ihrem Körbchen, scheint etwas unruhig zu sein. Die Hündin reagiert auf das Rascheln von Papier oder das Scharren mit den Füßen. Für die Kinder eine unausgesprochene Ermahnung leiser zu sein - und das werden sie dann auch.

Annette Becker macht sich Sorgen um einen offenbar ebenfalls erkrankten Jungen. "Uns fehlt eine Kuschelcouch für Bella und kranke Kinder", meint die Lehrerin und erntet ein zartes Ja aus den Reihen. Die Hündin, so erklärt sie später in der Pause, sei auch Seelentrösterin. Sie könne zudem Geheimnisse behalten und habe großen Einfluss auf das Verhalten der Kinder, das Miteinander und die Konzentration.

"In den ersten Wochen hier an der Schule gab es immer wieder mal Tränen", blickt Annette Becker zurück. Doch das habe sich - dank Bella - inzwischen gelegt. Und wenn es raus auf den Hof gehe, würden die Kinder als Erstes nach Müll schauen und diesen aufsammeln. "Sie wissen, dass Bella so etwas nicht fressen darf."

Dass es die Schulbegleiterin auf vier Pfoten in Wriezen gibt, sei einem Zeitungsbeitrag zu verdanken, in dem über einen Hund in einer Potsdamer Klasse berichtet wurde. "Danach habe ich an das Bildungsministerium in Potsdam geschrieben und gefragt, was dafür zu beachten ist." Inzwischen gebe es ein richtiges Konzept. "Natürlich waren meine Kollegen, Eltern und die Schulgremien in den Prozess einbezogen", sagt Annette Becker und musste für Bella auch entsprechende Bescheinigungen zur Eignung und Gesundheit einreichen. Eine extra Ausbildung habe Bella nicht absolviert. "Das ist ein Unterschied zu einem Therapiehund", erläutert die Lehrerin und freut sich, dass es in der Region wohl schon bald weitere Nachahmer geben wird.

Bella liegt unterdessen in ihrem Körbchen. Wer mehr über sie lesen möchte, findet im Internet auch ihren Blog - unter allendewriezen.de.