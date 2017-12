Tote Bäume zu neuem Leben erweckt

Was machst du auf meinem Kopf? So etwas könnte dieses Exemplar eines Robinien-Pfahls denken. Die Augen schauen halb genervt, halb skeptisch Richtung Wurzel-Haar. Dort genießt Dackelrüde Pax die Aussicht aus ungewohnter Perspektive. Herrchen Hans-Dieter Mo © Foto: MOZ/Josefine Jahn

Gottesgabe (MOZ) Als vor Jahren ein heftiger Sturm über die B167 zog und rechts und links der Straße Bäume umwarf, waren darunter auch viele Robinien. Einige Stämme konnte Waldbesitzer Hans-Dieter Moczia verkaufen, aus anderen baute er Grenzbäume, denen die Familie Gesichter gab.

"Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen", soll der Dichter Johann Wolfgang Goethe gesagt haben. Dass man auch aus Bäumen, die der Sturm aus dem Boden gerissen hat, Schönes machen kann, sieht man im Wald des Försters Hans-Dieter Moczia in Gottesgabe.

Als es vor einigen Jahren einen Sturm gegeben hatte, der entlang der Bundesstraße 167 die noch Blätter tragenden Bäume umlegte, blieben nach der Beseitigung der Schäden viele umgeknickte Robinien übrig. Viel konnte verkauft werden, etwa an Hersteller von Spielplätzen, die aus dem witterungsbeständigen, teilweise krummen Holz Phantasie-Gerüste bauen. "Aus Stämmen, die dann noch übrig blieben, haben wir die Grenzpfähle gemacht", sagt Moczia. Diese sollen Unwissenden signalisieren, wo das Eigenjagdgebiet auf der circa 100 Hektar großen Fläche anfängt, wo es endet.

Wenn man Robinien bewusst abholzt, entwurzelt man sie für gewöhnlich nicht, erklärt Moczia. "Dafür sind die Wurzeln viel zu fest verankert." Seine dekorativen Grenzpfähle aber tragen ihre Wurzelpracht wie Kopfhaar gen Himmel. Verkehrt herum wurden sie in den Boden gerammt, in 1,30 Meter Tiefe, um auch bei kommenden Stürmen standfest zu sein. "Und selbst bei den heraus gerissenen Bäumen mussten wir noch schuften, sie komplett aus dem Boden zu holen", erinnert er sich.

Sein älterer Sohn Felix, mittlerweile Forstassessor in Sachsen, hatte damit begonnen, den umgedrehten Stümpfen, manche über zwei Meter lang, andere nur einen Meter, Gesichter zu geben. "Wir hatten mehrere Eimer Farbe gekauft, dann aber festgestellt, dass Gelb und Schwarz am besten durchkommen", begründet Moczia senior die Farbgebung.

Auch seine Nichte Cindy Steinweller, die für ein Schülerpraktikum in Gottesgabe war, überlegte sich neue Gesichter. "Das hier ist der Elefant. Aber manche erinnert er auch an Alf, der hatte doch so eine Nase", sagt Moczia. Tatsächlich hat die Holzfigur Ähnlichkeit mit dem Außerirdischen aus der 90-er-Jahre-Serie. Ein nächster Pfahl sieht aus wie ein verärgerter Vogel, ein weiterer lacht die Vorübergehenden herzlich an. Der Phantasie ist freier Lauf gelassen.

Wenn ihn Kindergruppen besuchen und sie Rast an der Wetterschutzhütte machen, wo sieben der Werke stehen, lässt er die Kleinen rätseln. "Man muss das Gesicht finden", sagt er und regt die Besucher zum Nachdenken an. Wie viele Robiniengesichter es genau sind, weiß Hans-Dieter Moczia gar nicht. Etwa 30 Stück müssten es sein. Waldspaziergänger können die ursprünglich in Amerika beheimateten, schnell wachsenden Bäume, zwischen Kiefern, Buchen und vielen noch lebenden Robinien entdecken.