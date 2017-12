Lebenshilfe feierte Weihnachten

Gabi Herrmann

Brandenburg (MOZ) "Alle Jahre wieder kommt das Christuskind..." und die Weihnachtsfeier der Lebenshilfe. Gefeiert wurde in der Kantine des Getriebewerkes, wie für eine Großfamilie üblich, natürlich zusammen. Adventszeit und Weihnachten sind gerne auch Momente einmal zurückzublicken. "Es ist wohl die größte Weihnachtsfeier im Umkreis, die wir zurecht feiern können. Denn es ist gleichzeitig der Abschluss eines erfolgreichen Jahres und der Beginn auf ein hoffentlich mindestens genauso erfolgreiches Jahr 2018", betonte der Vorstand Matthias Pietschmann. Zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Karl-Heinz Streicher und Dirk Michler konnte er über 500 Gäste begrüßen. Darunter alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins und der Werkstatt, sowie Gäste der Stadt, z. B. vertreten durch Dr. Erlebach, Freunde, Mitglieder und Förderer. Das Portfolio der Einrichtung hat sich in den letzten Jahren ständig erweitert und ergänzt. Dazu zählen Kindergarten und Frühförderung, Arbeit und Beschäftigung in der Werkstatt oder außerhalb, Wohnen und Leben in den Wohnstätten oder im ambulant betreuten Wohnen, Beratung und Hilfe im Alltag und ehrenamtliches Engagement in der Freizeitbegleitung. Kein Wunder also, dass die Organisation und Ausführung bis hin zum Bühnenbild fast alleine von der Lebenshilfe gestaltet wurde. Erstmals wurde ein kleiner Weihnachtsbasar eingerichtet. Hier konnte man nicht nur Vogelhäuschen, Weihnachtssterne, Figuren und Umhängetaschen aus der Holzwerkstatt, der Keramik-Abteilung und der Textilveredlung anschauen, sondern bei Gefallen gleich mitnehmen. Für die musikalische Umrahmung sorgte ein unterhaltsames Bühnenprogramm und DJ Marko, die die Wartezeit auf den Stargast des Tages - den Weihnachtsmann - verkürzten. Dabei verlor doch so mancher seinen Glauben an den Nikolaus. Denn nicht nur einer, sondern gleich zehn machten sich an die Arbeit und verteilten die Präsente an die Gäste. Nicht als Weihnachtsmann verkleidet aber mit einem Extra-Geschenk kam LBS- Vertriebsdirektor Mike Schober auf die Bühne und überreichte einen Spendenscheck über 1000 Euro für die Lebenshilfe. "Wir verzichten an Weihnachten auf Geschenke für unsere Geschäftspartner der Landesbausparkasse und unterstützen mit den gesparten Geldern das Ehrenamt oder soziale Einrichtungen", erklärte Mike Schober. Am Ende des Tages gab es fast nur glückliche Gesichter. Nur Thomas Feißel, der Leiter der Zweigwerkstatt in der Wredowstraße, konnte sich noch nicht so richtig freuen. Vor einigen Tagen wurde dort das Büro aufgebrochen und Technik und die komplette Kamera-Ausrüstung gestohlen. Der Ärger darüber verflog dann im Laufe des Tages doch etwas. "Denn heute haben wir ein gelungenes Fest erlebt. Ein Dank geht auch an die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Unterstützer die das Fest so toll vorbereiteten.", resümierte Matthias Pietschmann.