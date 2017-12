Blick auf zwei Visionäre

Inga Dreyer

Eisenhüttenstadt (MOZ) Sie stehen einander gegenüber - die beiden Männer, deren Gemeinsamkeiten sich nicht im Namen erschöpfen. Martins Luther Kings Kopf als schwerer Zinkguss von Rolf Magerkord, dessen ernste Augen fest auf sein Gegenüber gerichtet zu sein scheinen. Der Reformator Martin Luther hingegen, im Betonguss von Eckhart Mater, blickt mit leicht angehobenem Kinn in die Ferne.

Zwei Männer, zwei Geschichten, die für sich alleine Museen füllen könnten. Und doch ist es lohnenswert, sie miteinander in Beziehung zu setzen - wie derzeit in der Ausstellung "Face to Face" im Städtischen Museum Eisenhüttenstadt. Gezeigt werden Bilder, aber auch Fotografien und Skulpturen aus unterschiedlichen Epochen, die Schlaglichter auf die künstlerische Rezeption der beiden Männer werfen.

"Ausgangspunkt war eine Leihanfrage aus Eisenach", erzählt Museumsleiter Hartmut Preuß. Für eine Ausstellung über den deutschen Reformator und den amerikanischen Bürgerrechtler wollte die Lutherstadt das Werk "Merkwürdige Zusammenkunft oder Napoleon war nicht geladen" (1982) von Susanne Kandt-Horn ausleihen, das sich in der Eisenhüttenstädter Sammlung befindet. So sei die Idee entstanden, die Schau auch nach Brandenburg zu holen und damit das Lutherjahr zu beschließen.

Besagtes Bild der in Eisenach geborenen Künstlerin zeigt in der Tat eine skurrile Gesellschaft: Rosa Luxemburg, Bertolt Brecht, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Lenin, Käthe Kollwitz, Martin Luther und Martin Luther King jr. sind scheinbar im Gespräch um einen Tisch versammelt, während Napoleon mit skeptischem Blick in der Ecke steht.

Martin Luther (1483-1546) und Martin Luther King jr. (1929-1968) eint ihr Glauben und ihr revolutionäres Denken. Die künstlerische Rezeption zeugt jedoch auch von der Unterschiedlichkeit der Epochen, in denen sie wirkten. Der Reformator ist auf den Bildern der Ausstellung oft allein, mit ernstem, gedankenverlorenen Blick zu sehen. Der US-amerikanische Bürgerrechtler wird häufig in Aktion gezeigt, umringt von demonstrierenden Menschen.

Die Frage nach der Namensgleichheit sei nicht so leicht zu klären, berichtet der Theologe Heinrich Grosse im Katalog. Als Kind sei Martin Luther King jr. noch Mike oder Michael gerufen worden, sein Vater aber habe ihn wohl nach zwei Brüdern Martin Luther nennen wollen. Die Namensänderung wird oft auch auf eine Europareise des Vaters im Jahre 1934 zurückgeführt, die ihn auch zur Weltkonferenz der Baptisten nach Berlin führte. Danach habe sich der Vater meist Martin Luther King oder M.L. King genannt, berichtet Grosse. Später habe sein Sohn in einem Interview erklärt, er und sein Vater hätten sich nach dem Gründervater der Protestanten benannt.

Einer der Höhepunkte der Ausstellung ist das "Triptychon" (1986/1987) für die Trinitatiskirche Herbsleben (Thüringen) von Gert Weber. Das monumentale und erschreckende Altarbild zeigt, wie das Kreuz aufgestellt wird, an das der schmerzverkrümmte Jesus genagelt ist. Rundherum biblische Motive mit zeitgeschichtlichen Elementen. Wehrmachtssoldaten finden sich auf dem Bild, Mutter Theresa, Albert Schweizer und eben auch Martin Luther King.

Allein die Größe dieses Bildes lässt erahnen, wie viel Arbeit in der Ausstellung steckt. "Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Altarbild ab- und aufgebaut", erzählt Preuß lächelnd.

Die Schau zeigt auch, dass Martin Luther Künstler in der DDR Kunst inspiriert hat - sehr interessant zu sehen an Susanne Damm-Ruczynskis Serie in Aquatinta-Technik (1982). Anfang der 1980er-Jahre, zu seinem 500. Geburtstag, hätten sich viele Künstler mit dem Reformator beschäftigt, sagt Preuß. "Nicht alles wurde unterstützt, und nicht alles wurde ausgestellt."

Eisenhüttenstadt scheint als erste sozialistische Stadt Deutschlands auf den ersten Blick kaum Bezug zur Reformation zu haben, aber Preuß sieht durchaus Verbindungen zur Eisenacher Ausstellung. "Die ersten Bewohner kamen zum größten Teil aus Mitteldeutschland."

Neben historischen gibt es auch aktuelle Anknüpfungspunkte. "Die Ausstellung hat auch eine politische Dimension", betont Preuß und verweist auf aktuelle rassistische Ausschreitungen in den USA. Forderungen von Menschenrechtlern der 1960er-Jahre seien da plötzlich wieder ganz aktuell, sagt der Museumsleiter.

"Face to Face. Martin Luther und Martin Luther King. Blicke auf zwei Reformatoren. Bilder, Fotografien, Skulpturen", bis 28.1., Di-Fr 10-17 Uhr, Sa/So 13-17 Uhr, geschlossen vom 23.12. bis 26.12. und vom 30.12. bis 1.1., Städtisches Museum, Löwenstr. 4, Eisenhüttenstadt; für Schulen bietet das Museum ein museumspädagogisches Programm an.