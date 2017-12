10 000 Euro für ein Studienjahr in Stettin

Dietrich Schröder

Frankfurt/Stettin (MOZ) Wer in Deutschland keine Chance auf einen Medizin-Studienplatz hat, für den ist das Ausland eine Alternative. Allerdings kostet dort das Studium zwischen 10000 und 30000 Euro pro Jahr

"Mit meiner Abiturnote von 2,0 hätte ich in Deutschland wohl noch ewig auf ein Medizinstudium warten müssen", sagt Aron Pickert. Deshalb begann sich der heute 26-Jährige aus Frankfurt (Oder) schon vor einigen Jahren für die Angebote an ausländischen Hochschulen zu interessieren. Neben österreichischen Unis, die den Vorteil haben, dass man dort auf Deutsch studieren kann, die aber jährlich nur wenige Ausländer annehmen, bieten sich mehr als ein Dutzend Unis in osteuropäischen Ländern vom Baltikum bis nach Bulgarien dafür an.

Nicht einmal 20 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt liegt die Pommersche Medizinische Universität von Stettin, für die sich der junge Frankfurter vor zweieinhalb Jahren entschied. Dort war nicht der gesamte Abiturnoten-Schnitt entscheidend, sondern vor allem, dass man in Biologie, Chemie und Physik gute Noten hatte. Die Kosten von 10000 Euro je Studienjahr liegen im Vergleich zu anderen Angeboten noch am unteren Ende der Skala. Die Unterrichtssprache ist Englisch.

"Bei uns studieren derzeit rund 300 junge Deutsche Medizin und Stomatologie", berichtet der Stettiner Dekan Leszek Domanski, der für die Programme der ausländischen Studierenden zuständig ist. Außer Deutschen kommen auch zahlreiche Nordeuropäer in die Großstadt an der Oder. Der heutige Professor Domanski verrät, dass er einst selbst in Rostock studiert hat und deshalb mit den Gesundheitssystemen beiderseits der Grenze bestens vertraut ist. "Viele meiner Landsleute sagen mir, dass es absurd sei, wenn einerseits qualifizierte polnische Ärzte nach Deutschland abwandern, wir aber andererseits deutsche Studenten bei uns ausbilden", sagt der Mediziner. "Ich entgegne dann immer: Wir bilden bei uns auch Deutsche zum Arzt aus, damit nicht noch mehr qualifizierte Polen abwandern."

Aron Pickert hat vier Semester des Grundstudiums in Stettin absolviert, zugleich aber auch versucht, doch an eine deutsche Uni zu wechseln. In diesem Herbst ist ihm das gelungen, seither ist er an der Universität Bonn eingeschrieben. "Das war gar nicht so einfach, vor allem, weil viele deutsche Studenten die Rückkehr aus dem Ausland versuchen", sagt er. Mehr als 11000 Deutsche studieren aktuell im Ausland Gesundheitsberufe. Pickert kann dadurch vergleichen: "In Stettin war das Ganze doch etwas wie in der Schule", sagt er. Seine Seminargruppe mit rund 30 Studierenden habe das gesamte Programm gemeinsam absolviert. In Bonn gehe es dagegen wie an einer deutschen Uni zu, mit mehr Wahlfreiheit beim Studienprogramm.

Trotzdem will Pickert die Zeit in Polen nicht missen: "Ich hab dort sowohl inhaltlich wie auch menschlich viel gelernt, da ich im Ausland zurecht kommen musste", sagt er. Eine Besonderheit ist ein Programm, das vor vier Jahren gemeinsam mit dem Asklepios-Konzern entwickelt wurde. Dabei wird das Studium in Stettin mit der praktischen Ausbildung in den brandenburgischen Kliniken von Schwedt und Pasewalk sowie demnächst auch in Brandenburg/Havel kombiniert.