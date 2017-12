"Das ist ein Nervenkrieg"

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Große Sorgen macht sich Michaela Zach, Tagesmutter in Neuzelle, derzeit, wie es im kommenden Jahr für sie und vor allem die Familien von drei Kindern weitergehen soll. Die Stadt Guben hat nämlich überraschend den Tagespflegevertrag mit ihr gekündigt. Doch der amtierende Gubener Bürgermeister sieht keinen Grund für Panik.

Michaela Zach versteht die Welt nicht mehr. Anfang Dezember fand die Neuzeller Tagesmutti einen Brief der Stadt Guben in ihrem Briefkasten. Darin heißt es: "Sehr geehrte Frau Zach, die Stadt Guben kündigt den mit Ihnen geschlossenen Tagespflegevertrag vom 7.11.2017." Zunächst sollte diese Kündigung bereits zum 31. Dezember 2017 gültig sein. Mittlerweile wurde das Datum aufgrund eines Widerspruchs der Tagesmutti auf Februar verschoben. "Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll", sagt Michaela Zach, die schon seit 2016 auch Kinder aus Guben betreut.

Vor allem die Begründung will der Tagesmutti nicht so recht einleuchten: Denn die Stadt Guben geht davon aus, dass die örtliche Zuständigkeit bezüglich des Abschlusses des Tagespflegevertrages mit der Tagespflegeperson sich nach dem Sitz der Tagespflege richtet. Das ist in diesem Fall Neuzelle. "Die örtliche Zuständigkeit liegt demnach beim Landkreis Oder-Spree, welches gleichzeitig der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist", heißt es in dem Kündigungsschreiben. Bisher zahlt die Stadt Guben als lange Hand des Jugendamtes Spree-Neiße den finanziellen Ausgleich, der Michaela Zach für die Kindesbetreuung zusteht, direkt an sie. Doch diese Rechtmäßigkeit zweifeln die Verantwortlichen in Guben nun an. Dazu gibt es in dem Schreiben noch den Hinweis an die Tagesmutti: "Um Versorgungslücken zu vermeiden und einen neuen Tagespflegevertrag zu schließen, setzen Sie sich bitte unverzüglich mit dem Landkreis Oder-Spree in Verbindung."

Das hat Michaela Zach sofort getan. Doch der Kreis Oder-Spree sage, dass er nicht zuständig sei, teilt sie mit. In ihrer Verzweiflung wandte sie sich an das Landesministerium für Bildung, Jugend und Sport und erhielt Antwort: "Für die Beurteilung der örtlichen Zuständigkeit im Hinblick auf die Betreuungsverträge ist folglich in der Regel der gewöhnliche Aufenthaltsort der Eltern der zu betreuenden Kinder maßgeblich", heißt es darin. Sprich: Guben, denn dort wohnen die zwei Familien der drei betroffenen Kinder. Michaela Zach plädierte nun an die Stadt Guben: "Bitte nehmen Sie die Kündigungen der Betreuungsverträge zurück und klären Sie zuerst Ihre Zuständigkeiten, bevor Sie Eltern verunsichern! Vergessen Sie bitte nicht das Kindeswohl!" Das alles sei ein "Nervenkrieg in der Vorweihnachtszeit", findet sie.

Gubens amtierender Bürgermeister Fred Mahro versteht die ganze Aufregung nicht. "Die Betreuung der drei Kinder war zu keiner Zeit gefährdet", betont er am Dienstag. Wenn es der Wille der Eltern sei, dass ihre Kinder von Michaela Zach betreut werden, werde er das nicht verhindern. Für die Art und Weise, wie das mit der Kündigung abgelaufen sei - auch die Eltern bekamen lediglich einen Brief - entschuldigt er sich. Es gehe darum, Rechtssicherheit zu bekommen, wer nun zuständig ist für die Betreuungsverträge, ob diese weiterhin mit der Tagesmutti direkt oder mit dem Jugendamt zu schließen seien. Vom Jugendamt Spree-Neiße habe er bis heute keine Antwort auf seine Nachfrage bekommen, sagt Fred Mahro. Aber die Gespräche mit den Jugendämtern laufen noch. Auch er habe das Ministerium in Potsdam angefragt. Sollte sich herausstellen, dass alles rechtens ist, so wie es läuft, werde die Kündigung auch zurückgenommen. Die Finanzierung sei nie das Problem gewesen, sondern die Zuständigkeit.