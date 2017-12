Alles begann mit einer spontanen Idee

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) So wie der Osterhase zu Ostern gehört, verhält sich es sich auch mit dem traditionellen Turmblasen und Heiligabend in Eisenhüttenstadt. Auch in diesem Jahr wird der Balkon von Helga Boehm in der Lindenallee 18 wieder zur Bühne. Um 16 Uhr beginnt dort das etwas andere Open-Air-Konzert. Der Turm, das ist in diesem Fall ein Hochhaus. "Ich müsste das nicht machen. Aber ich habe einfach Freude daran, diese Tradition zu pflegen", sagt Helga Boehm und dann fügt sie hinzu: "Traditionen kann man nicht anordnen, sie entwickeln sich." Das liegt ihr am Herzen. Und das war auch im Falle des Turmblasens so.

1978 fand das erste Turmblasen in der Lindenallee statt. Damals sei die Abwesenheit von Bewohnerin Helga Boehm durch deren Sohn und Freunde genutzt worden, weiß Arno Märker, einer der Musiker, die sich jedes Jahr um die selbe Zeit auf dem Balkon treffen. "Mein Sohn Uli, sein Trompeterfreund Wolfgang Galle und ein weiterer Trompeter aus der Musikschule unserer Stadt kamen auf die Idee, sich auf meinem Balkon in der achten Etage des Hochhauses zu treffen, um Weihnachtslieder zu spielen", erinnert sich auch Helga Boehm. "Noch waren die Geschäfte nicht geschlossen und die Passanten blieben stehen, lauschten und spendeten Beifall." Dass daraus eine Tradition wird, hätten sie sicherlich nicht gedacht. Aber sie machten weiter - mit dem Segen der heute 90-Jährigen. Zwischenzeitlich wechselten die Musiker zweimal ins Hochhaus Nummer 36. Doch 2013 kehrten sie zurück zum Ursprungsort.

Gegen 15 Uhr werden die Blasmusiker um Arno Märker am 24. Dezember bei Helga Boehm eintreffen. Eine Stunde später geht es dann los, das Konzert, das jedes Jahr Hunderte Menschen in die Lindenallee lockt. Dort gibt es mittlerweile auch Glühwein und andere heiße Getränke für die Zuhörer. "Wenn dann die Kinder aus der Snowy-Vorstellung kommen, dann wird es erst richtig schön", schwärmt Helga Boehm. Nach dem Konzert sitzen sie und die Musiker dann immer zusammen und unterhalten sich bei Getränken und einem kleinen Imbiss über die vergangenen zwölf Monate. "Die Schnittchen macht diesmal eine Mitbewohnerin in unserem Haus", freut sich die alte Dame.