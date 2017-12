Integration benötigt Zeit

Burkhard Keeve

Oberhavel (OGA) Viele anerkannte Flüchtlinge wollen arbeiten und Geld verdienen. Doch ohne vernünftige Sprachkenntnisse bleibt das ein schwieriges Unterfangen. Die Arbeitsagentur reagiert und kündigt Mehrausgaben an.

"Die Integration von geflüchteten Menschen ist und bleibt eine Aufgabe, die Zeit braucht. Viele der Angekommenen haben keine formale Ausbildung. Deshalb werden wir in den nächsten Jahren höhere Investitionen leisten müssen, um diesen Personenkreis in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu integrieren", sagte Cornelie Schlegel, Chefin der Bezirksagentur Neuruppin, die auch für den Landkreis Oberhavel zuständig ist. "Hierbei setzen wir als Agentur für Arbeit auf die Förderung von berufsrelevanten Sprachkenntnissen in Verbindung mit berufsfachlichen Qualifizierungen, um eine nachhaltige Integration zu erreichen", so Schlegel weiter.

Im gesamten Agenturbezirk Neuruppin (Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz) sind zurzeit 998 geflüchtete Menschen arbeitslos gemeldet, die im Wege des aktuellen Zuzugs aus den Kriegs- und Krisen-Ländern nach Deutschland gekommen sind. Die meisten von ihnen leben in Oberhavel (468). Vor einem Jahr - also im November 2016 waren es im Bezirk 1172 Personen, davon in Oberhavel 441.

89 Prozent der arbeitslos gemeldeten Menschen werden von den Jobcentern betreut. Bezogen auf alle 1562 arbeitslosen Ausländer gehören 63,9 Prozent, also zwei Drittel, diesem Personenkreis an.

Etwas mehr als 50 Prozent der arbeitslosen Flüchtlinge im Agenturbezirk kommen aus Syrien/Arabische Republik und knapp 15 Prozent aus Afghanistan. Für die meisten der Geflüchteten ist es zunächst wichtig, die deutsche Sprache zu erlernen. Aktuell nehmen 1207 Personen an Integrations- beziehungsweise sonstigen Sprachkursen teil, davon 324 aus Oberhavel.

Die Integration gestaltet sich nach wie vor mühsam. Seit Januar 2017 konnten im Agenturbezirk 478 geflüchtete Menschen eine Arbeit aufnehmen, die meisten davon in Oberhavel (225). Auch bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zeigen sich die Auswirkungen der Fluchtmigration. So ist insbesondere die Beschäftigung von Syrern, Afghanen und Iranern im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Allerdings handelt es sich dabei oft um Menschen, die schon länger in Deutschland leben.

Die Arbeitsagentur und die Jobcenter unterstützen Geflüchtete mit teilweise speziell für sie entwickelten Deutschkursen. "Aus früheren Flüchtlingswellen wissen wir, dass im jeweiligen Zuzugsjahr zirka zehn Prozent in Beschäftigung integriert werden können, nach fünf Jahren 50 Prozent und nach 15 Jahren 70 Prozent", so Schlegel. Integration benötigt Zeit.