Kreisverkehr wird geöffnet

Christian Schönberg

Kyritz (MZV) Der neue Kreisverkehr auf der B5 am Nordrand von Kyritz wird im Laufe des morgigen Freitags geöffnet. Er war am 27.November voll gesperrt worden. "Das war notwendig, um die erforderlichen Bauarbeiten fertigstellen zu können", so Robby Werdermann vom Landesbetrieb Straßenwesen. Vorher war der Fahrzeugverkehr einspurig mit Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt worden. Im kommenden Jahr soll der noch fehlende Radweg an der B5 errichtet werden. Der Baustart ist laut Werdermann abhängig von der Witterung.