Frau Holle: Fleiß wird belohnt, Faulheit bestraft

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) Am 3. Adventssonntag und am Montag für Kitas und Grundschulen zeigte der Rathenower Theater Zeitlos e.V. den Märchenklassiker Frau Holle im Kulturzentrum. Unter den elf Schauspielern auf der Bühne wurden auch der Apfelbaum und der Backofen, allerdings mit gar keinem oder wenig Text, besetzt. Unter den Darstellern fiel besonders die 14-jährige Ida-Marie auf, die den Dorfjungen Bertel überzeugend spielte.

Die Geschichte des Märchens ist bekannt. Das arme Mädchen Annemarie muss im Haushalt ihrer Stiefmutter, der Witwe Sieben, hart arbeiten. Als Annemarie eines Tages beim Abwaschen der blutigen Spule ihres Spinnrads in den tiefen Wasserbrunnen fällt, gelangt sie in das Reich der Frau Holle. Dort hilft das Mädchen drei Monate lang im Haushalt und wird am Ende für ihren Fleiß belohnt. Als die "Goldmarie" in ihr Dorf zurückkehrt, bekommt sie schließlich noch den Müllerssohn Hans zum Mann. Annemaries Stiefschwester Mariechen, die auf eine ebenso reiche Belohnung durch Frau Holle hofft, wird hingegen für ihre Faulheit bestraft.

Das Publikum hatte zu den jeweils ausverkauften Vorstellungen des kurzweiligen Märchenklassiker, den Ronny Greisner inszenierte, viel Spaß. Auch gab es immer wieder Stellen, an denen vor allem die noch sehr jungen Zuschauer viel Freude hatten. "Frau Holle fand ich ganz toll, weil sie so nett war", meinte die sechsjährige Abigal. "Wie Goldmarie Frau Holles Betten ausschüttelte war toll", ergänzte der fünfjährige Hanno. "Ich habe das Märchen schon einmal im Fernsehen gesehen."

Ein Ensemblemitglied fehlte erstmals und besonders in diesem Jahr. Theatergruppen-Gründerin Magda Nießner leitete Zeitlos ab 1989 über 20 Jahre als Vereinsvorsitzende. Bereits 1967 hatte sie nach einer Aufführung von Hänsel und Gretel an der Bruno-Bürgel-Schule eine Amateuerschauspiel-Arbeitsgemeinschaft gegründet. Zur Premiere ihres Hans-Sachs-Programms mit sechs kurzen Stücken im November 2009 wurde Magdalene Nießner mit dem Kulturpreis der Stadt geehrt. "Da habe ich zuletzt gemeinsam mit ihr auf der Bühne gestanden", so Ronny Greisner, der vor neun Jahren zu Zeitlos kam.

Am 10. Mai 2017 verstarb die Rathenowerin im Alter von 87 Jahren. Zur Premiere des Weihnachtsmärchens Hänsel und Gretel (2016) saß die Vereinsgründerin noch im Publikum. "Haltet den Verein hoch!" - Mit diesen Worten habe sich Magda Nießner bei ihren Vereinsfreunden verabschiedet, so Doris Schacht, die die Theatergründerin noch zuletzt im Seniorenheim in Milow besuchte. "Sie wird immer bei unseren Aufführungen dabei sein." Und mit ihrem Märchenlied vom Band, dass sie zur Gitarre sang und damit die Zuschauer zu Beginn des Stücks begrüßte, war Magdalene Nießner so auch bei der Aufführung der Frau Holle mit auf der Bühne.