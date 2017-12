Traditionsturnier erlebt Premiere

Stefan Zwahr

Borgsdorf (OGA) Die Hohen Neuendorfer Stadthalle war über Jahre Schauplatz der Fußball-Turnierserie des FSV Forst Borgsdorf. Rundumbande, Kunstrasen, Live-Übertragung der Spiele ins Foyer: Von den "Förstern" wurden Maßstäbe gesetzt.

Seit Monaten ist klar, dass es in der anstehenden Hallensaison anders laufen wird. Schon im Frühjahr wurde bekannt, dass die Sieger künftig in der Halle am Borgsdorfer Sportplatz ermittelt werden, die über eine Rundumbande verfügt und 197 Zuschauern Platz bietet. "Die Veranstaltungen in Hohen Neuendorf waren eine riesige logistische Herausforderung", sagt Vereinschef Michael Reichert. Alleine das alljährliche Verlegen des Kunstrasens (der nun ausgedient hatte) erforderte einen hohen personellen und finanziellen Aufwand. "Ein neuer Kunstrasen hätte uns 12000 Euro gekostet. Dieses Geld haben wir nicht und wollten es auch nicht beschaffen." Zudem sei es laut Reichert immer schwieriger geworden, ausreichend Freiwillige zu finden, die sich an den Turniertagen einbringen wollten.

Dennoch war es das Ziel, für alle Altersklassen Turniere anzubieten. Diese werden zwischen dem 28.Dezember und 6. Januar ausgetragen. Im Juniorbereich hätten einige Mannschaften bedauert, dass nun nicht mehr auf Kunstrasen gespielt wird, berichtet Nachwuchsleiter Tilo Mildebrath. "Das war natürlich immer das Highlight. Aber es gab aufgrund der Neuerung keine Absagen. Für uns als Organisatoren ist es eine deutliche Erleichterung, weil wir nun kürzere Wege haben."

Auch Hauptsponsor Dirk Lüdecke, Regionalbereichsleiter der Energie Mark Brandenburg GmbH (EMB), freut sich auf die Jugendturniere. "Für uns ist seit Jahren klar, dass wir uns unterstützend einbringen."

Donnerstag, 28. Dezember

12 Uhr: D-Junioren

18 Uhr Ü 60

Freitag, 29. Dezember

18 Uhr: B-Junioren

Sonnabend, 30. Dezember

12 Uhr: C-Junioren

16 Uhr: Schiedsrichter

Dienstag, 2. Januar

9 Uhr: F-Junioren

13 Uhr: E-Junioren

17 Uhr: B-Juniorinnen

Donnerstag, 4. Januar

18 Uhr: 2. Frauen

Freitag, 5. Januar

18 Uhr: 1. Frauen

Sonnabend, 6. Januar

9 Uhr: Minis

14 Uhr: Männer