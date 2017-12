"Wir sind im Herzen Filmemacher"

Jörg Schreiber

Fürstenwalde (MOZ) "Wir machen Filme. Punkt." Mit diesem Slogan ist die KORA Media GbR in Fürstenwalde vor zwei Jahren gestartet. Inzwischen machen die beiden Gründer weit mehr als Filme. Als erfolgreiches Start-up wurde KORA mit dem Ostbrandenburger "Existenzgründerpreis für junge Unternehmen 2017" geehrt.

Vor wenigen Tagen haben Jan Kornek und Ronny Fonfara ihren neuesten Streifen vorgestellt: Für den Imagefilm über die Fürstenwalder Korczak-Berufsschule für Sozialwesen gab es bei der Premiere viel Applaus. Rund ein Jahr dauerte es von der Idee bis zur Fertigstellung des dreiminütigen Streifens. "Wir nehmen uns Zeit, die Kunden richtig kennen zu lernen, 70 Prozent ist Vorarbeit für einen Film", sagt der 32-Jährige Jan Kornek. "Wir legen viel Wert auf die Story und die Gestaltung der Projekte."

Kornek sitzt gemeinsam mit dem 36 Jahre alten Ronny Fonfara und mehreren Honorarkräften in einem großzügigen Dachatelier in einem früheren Fabrikgebäude auf dem Pintsch-Gelände mit weitem Blick über Fürstenwalde. Drohnen, Kameras und jede Menge andere Filmausrüstungen auf den Tischen und Schränken zeugen von der Leidenschaft der jungen Männer, die Mitte 2015 die KORA Media GbR gegründet hatten. Rund 75 Filmprojekte haben sie nach eigenen Angaben seither umgesetzt. Kornek meist als Regisseur, Fonfara als Kameramann.

Beide sind schon weit länger in der Branche unterwegs. Kornek erzählt, dass er bereits als Sechsjähriger mit der Kamera seines Vaters experimentierte. Fonfara absolvierte eine Ausbildung zum Mediengestalter beim Fürstenwalder Lokalsender Oskar TV. Dort trafen sich beide im Jahr 2006, als Kornek ein Praktikum absolvierte. "Wir konnten uns nicht richtig riechen", erinnert sich Kornek. Aber er habe gleich gemerkt, dass Fonfara einen guten Job machte. So bat er ihn um Hilfe bei der Umsetzung eines Bewerbungsfilms.

Im Jahr 2011 - Kornek machte gerade seinen Bachelor in Medienwirtschaft - trafen sich beide wieder, produzierten den ersten gemeinsamen Film. "Das war ein Meilenstein", sagen sie. Doch es sollte nochmals vier Jahre bis zur Gründung der gemeinsamen Firma dauern. Kornek sammelte in diesen Jahren Erfahrungen bei Berliner Agenturen, drehte unter anderem Musikvideos. "Ich lernte dort viel über Wirtschaft und Kundenakquise, konnte von den Aufträgen aber nicht leben. Ich wollte schon immer was Eigenes machen." Ebenso wie Fonfara, der eine Festanstellung beim Frankfurter Lokalsender hatte, doch die Arbeit mit der Zeit zu monoton fand.

"Wir hatten beide unsere Aufträge, brauchten aber immer wieder die Expertise des anderen", erzählt Fonfara. "Irgendwann merkten wir, lass uns die Kräfte bündeln und gemeinsam antreten." Und so legten sie im Herbst 2015 gemeinsam los, im Frühjahr 2016 wurde die GbR eingetragen. "Wir hatten ein gutes Feedback, die ersten Jobs zeigten: Wir müssen das weitermachen", sagt Kornek.

Heute bietet KORA Media ein breites Spektrum vom Imagefilm über Eventfilme bis zum Immobilienvideo. "Ein Schwerpunkt ist der Industriefilmbereich. Da haben wir große Freiheiten bei der künstlerischen Umsetzung", berichtet Fonfara. Zweiter Bestseller seien Eventfilme: "Wenn wo was los ist, sind wir dabei."

Mittlerweile machen die beiden Gründer weit mehr als Filme: Schwerpunkt ist das Online-Marketing. Die KORA Media GbR sieht sich heute als Medienagentur, die Unternehmen im Hinblick auf ein ganzheitliches Online-Marketing berät. "Wir erstellen dem Kunden ein Marketingkonzept, damit er im Netz gefunden wird", erläutert Kornek. Es geht darum, das Unternehmen sichtbar zu machen, etwa ein Logo und einen vernünftigen Internet-Auftritt zu gestalten. "Wir verkaufen die Infrastruktur und dann erst einen Film." Dann nutzen wir auch moderne Instrumente wie Google Analytics und AdWords, um die Resonanz zu kontrollieren.

"Wir sind im Herzen immer noch Filmemacher", sagt Fonfara. "Aber die Nachfrage nach Filmen ist nicht so groß wie nach Online-Instrumenten." Und Kornek ergänzt: "Die Marketing-Beratung ist unser Schlüssel zum Erfolg. Wir sind eine Marketing-Agentur, wir beraten und managen Projekte." Dazu hat KORA Media ein ganzes Netzwerk von Profis aufgebaut, Honorarkräfte erledigen die Programmierarbeit, die Gründer arbeiten mit externen Fachleuten, etwa Grafikern, zusammen und holten sich Experten ins Boot, die Webseiten erstellen können, Luftbildprofis sind oder Druckspezialisten. "Wir werden in Zukunft sehr wahrscheinlich ausbilden, haben jetzt schon viele Praktikumsanfragen", betont Kornek.

Die beiden Gründer haben Fürstenwalde ganz gezielt als Firmensitz gewählt: "Wir sind in der Region geboren und aufgewachsen. Und wir sind nah an den Kunden, die hauptsächlich in Ostbrandenburg sitzen", sagt Fonfara. "Wir haben in den vergangenen beiden Jahren viel gelernt und auch kleine Rückschläge verkraften müssen", berichtet der 36-Jährige. "Als ich noch Einzelunternehmer war, waren die Einnahmen sehr unterschiedlich. Ich bangte jeden Monat. Mittlerweile haben wir hier eine gute Lage, so dass jeden Monat Geld reinkommt, das gibt eine gewisse Sicherheit". Auch wenn die ganze Betriebswirtschaft nicht leicht zu managen sei.

"Wir machen kleine Schritte und arbeiten mit dem, was wir erwirtschaften. Wir schreiben von Anfang an schwarze Zahlen, und haben nie Fördermittel in Anspruch genommen, bis auf die 2017 Euro für den Existenzgründerpreis", sagt Fonfara. Die Auszeichnung hat die beiden Gründer selbst etwas überrascht. Immerhin hatten sich 17 Firmen aus der ganzen Region beworben. "Der Preis bedeutet für uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und bestärkt uns darin, weiter zu machen, gibt uns Kraft", sagt er.

"Es ist die Unsicherheit, weshalb viele Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit nicht wagen, so ähnlich wie beim Hausbau", sagt Jan Kornek. Gründern rät er: "Lasst Euch nicht verrückt machen. Fangt einfach an, besinnt Euch auf das, was Ihr machen wollt, tragt zusammen, was Ihr braucht, und legt los. Seid mit Leidenschaft dabei. Und holt jemanden ins Boot, um Fähigkeiten zusammenzubringen."