Letzter A14-Abschnitt im Norden Richtung Magdeburg

dpa

Grabow (dpa) Die Autobahn A14 in Mecklenburg-Vorpommern ist fertig. Am Mittwoch (14.00) sollte der letzte Bauabschnitt zwischen Grabow und Groß Warnow für den Verkehr freigegeben werden. Er ist nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums etwa elf Kilometer lang und hat 114 Millionen Euro gekostet. Der Abschnitt zwischen Groß Warnow und Karstädt in Brandenburg ist ebenfalls fertig.

Die A14 soll bis zum Jahr 2022 zwischen Schwerin und Magdeburg durchgängig befahrbar sein. Der Bau der 155 Kilometer langen Trasse kostet den Bund rund 1,4 Milliarden Euro. In Sachsen-Anhalt war im Sommer mit dem Bau eines weiteren Teilstücks bei Colbitz begonnen worden.

Das Verkehrsinfrastrukturprojekt A14 gilt als eines der wichtigsten Bauvorhaben in Norddeutschland. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Schwerin haben viele Unternehmen im Vertrauen auf diese Autobahn bereits hohe Investitionen realisiert oder sind dabei, neue Unternehmensstandorte zu entwickeln.