Niederlage beim Tabellenführer

Thomas Baake

Ludwigsfelde (MOZ) Der Favorit Ludwigsfelder FC (LFC) gewann am vergangenen Samstag vor 86 Zuschauern gegen den FC Stahl verdient und ist damit Herbstmeister.

Sie kamen durch einen 25m-Schuss von Toni Hager, der unhaltbar neben dem Pfosten einschlug, nach knapp einer Viertelstunde zur 1:0-Führung. Die FC-Abwehr war dabei zu passiv. Die Märzke-Elf versuchte danach, die Reihen zu ordnen. Ein Fehler in der Vorwärtsbewegung im Mittelfeld brachte die Platzherren jedoch in Vorhand und Paul van Humbeeck nutzte dies in der 27. Minute zum 2:0. Kurz danach setzte Lucas Meyer einen Schuss über das Tor und Toni Hager prüfte Mousthapha Nouka in der 30. Minute.

Nach der Pause kam der FC Stahl besser ins Spiel. Erst hielt Keeper Lucas Lindner einen Kopfball von Daniel Schimpf und im Gegenzug hielt Schlussmann Nouka einen Schuss von Toni Hager. In der 51. Minute schoss Lukas Meyer dann nach einer Ecke noch über das Tor um vier Minuten später nach einem Zuspiel von Pascal Karaterzi mit einem straffen Schuss aus halblinker Position das 1:2 (55.) zu erzielen. Jetzt waren die Brandenburger richtig im Spiel zumal kurz kurz danach Mudai Watanabe den Ausgleich auf dem Fuß hatte. Doch dann entschied Schiedsrichter Robert Nitz in der 59. Minute nach einer Rettungstat auf der Linie von Leif Oppenborn auf Handspiel und Platzverweis. Den mehr als umstrittenen Handelfmeter verwandelte Paul van Humbeeck sicher zum 3:1 (60.). Das war der Knackpunkt im Spiel.

Trainer Eckart Märzke sprach von einer fatalen Fehlentscheidung. Der FC Stahl ließ sich zwar nicht hängen, doch die Übermacht der Ludwigsfelder war deutlich. Einen Freistoß aus 18 Metern setzte Gabriel F. Machado über das Tor und ein guter Angriff mit Abschluss von Watanabe landete neben dem Tor. Die Ludwigsfelder ließen noch mehrere Chancen aus, ehe Maxim Romanowski die Überlegenheit mit einem Schuss von der Strafraumkante zum 4:1-Endstand in der 88. Minute krönte.

Fazit: Der FC Stahl enttäuschte trotz vier Gegentoren nicht. Besonders nach der Pause setzte das Team aus der Havelstadt den Spitzenreiter unter Druck. Schade nur, dass eine Fehlentscheidung zu Ungunsten der Märzke-Elf das Spiel kippen ließ.

Aufstellung FC Stahl:

Moustapha Nouka - Gabriel Garcia, Daniel Schimpf, Ray Kollewe, Leif Oppenborn - Pascal Karaterzi - Alexander Mertens ab 72. Masaharu Kataoka, Gabriel F. Machado, Alexander Tarnow ab 61. Adrian Jordanov, Mudai Watanabe - Lucas Meyer.