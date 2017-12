Unfall mit gestohlenem Auto

Priort (MOZ) Mit einem mutmaßlich gestohlenen Auto ist nahe Priort am Mittwochmorgen ein Unfall verursacht worden. Der Fahrer oder die Fahrerin ist flüchtig. Was war geschehen?

Die Polizei war von einer Zeugin informiert worden, dass ein Auto mit eingeschlagenen Scheiben kurz vor dem Ortseingang in Priort stehen würde. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Wagen von der Fahrbahn abgekommen sein muss. Spuren auf der Kreisstraße deuteten darauf hin. Die Frontscheibe des Autos war in der Folge zudem zerstört. Der Wagen wurde sichergestellt. Eine Überprüfung beim Fahrzeughalter in Berlin ergab, dass das Fahrzeug entwendet worden sein soll. Eine entsprechende Anzeige war erstattet worden. Die Ermittlungen dauern weiter an. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/2750 zu wenden.