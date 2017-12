Wäldern geht es überwiegend gut

dpa

Potsdam (dpa) Milde Winter, trockene Frühjahre, Wetterextreme - die Klimaveränderung macht auch Brandenburgs Wäldern zu schaffen. Der Forstminister hat jedoch eine eher positive Botschaft.

Brandenburgs Wälder sind weiterhin in recht gutem Zustand. Zu diesem Schluss kommt der Waldzustandsbericht 2017, den Forstminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Mittwoch in Potsdam vorstellte. Die Baumbestände müssen jedoch zunehmend mit Folgen der Klimaveränderung wie Wetterextremen und neuen Schädlingen fertig werden. Besonders ein neuartiger Pilz setzt den Bäumen zu. Dennoch hätten die Wälder seit den 90er Jahren "eine enorme Verbesserung erfahren", sagte Vogelsänger.

Wie im Vorjahr liegt der Anteil der Bestände mit deutlichen Schäden bei neun Prozent. Zu den Schäden führten vor allem die beiden Herbststürme "Xavier" und "Herwart". Vor allem die Prignitz und Rathenow (Havelland) waren betroffen. Auf mehr als 40 Millionen Euro beläuft sich laut Ministerium der Wert der Äste und Stämme, die durch die Stürme abgebrochen beziehungsweise umgestürzt waren. Als Schaden sei die Summe jedoch nicht zu bezeichnen, da das Holz noch verkauft werden könne.

Mehr als zwei Monate nach den Stürmen seien 15 Prozent der abgebrochenen Äste und umgestürzten Bäume weggeräumt, sagte Carsten Leßner, Referatsleiter "Wald- und Forstwirtschaft" im Forstministerium. Alles könne jedoch nicht entfernt werden. "Waldbesucher müssen ihre Augen auch mal nach oben richten." Immer noch sei mit herabfallenden Äste zu rechnen.

Neben den Stürmen bereitet den Forstleuten ein neuartiger Pilz Sorgen. "Dothistroma septosporum" heißt der Krankheitserreger, der vom feucht-warmen Klima profitiere und Kiefern befalle. In Brandenburg zeigte er sich bisher vor allem in südlichen Wäldern. Seine Sporen verbreiten sich durch Wind, das macht die Eindämmung schwierig. Forstleute und Pflanzenschutzdienst arbeiten laut Umweltministerium bei der Bekämpfung "Hand in Hand".

Der Gesundheitszustand der Brandenburger Bäume wird seit der deutschen Wiedervereinigung beobachtet. Basierend auf Stichproben von Stamm, Belaubungsdichte und Baumkrone zeigt der Report an, wie vital die Bäume sind. "Der Wald gehört zu Brandenburg wie das Salz zur Suppe", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Gerlinde Krahnert. Mit 37,5 Prozent bedeckt er gut ein Drittel der Landesfläche.