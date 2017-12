Kinderarmut im Mittelpunkt

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Eine Ausstellung zum Thema "Kinderarmut" ist seit Anfang dieser Woche im Bürgerbüro der Landtagsabgeordneten Elisabeth Alter in der Eisenbahnstraße/Ecke Reinheimer Straße zu sehen. An der Eröffnung am Montag hatten Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 b der Rahn-Fachoberschule teilgenommen und über das Thema ausgiebig diskutiert. Die Ausstellung kann noch bis zum 31. Januar im Bürgerbüro besichtigt werden.

Termine, zum Beispiel für Schulklassen ab der 6. Klasse, können im Bürgerbüro, Eisenbahnstraße 9, ab dem 2. Januar 2018 unter der Telefonnummer 03361 693339 vereinbart werden.