Freude über das Pokal-Heimspiel

Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Die beiden derzeit besten Fußballmannschaften Brandenburgs stehen sich am 24. März im Halbfinale des Landespokals gegenüber: Der FSV Union Fürstenwalde, Tabellenfünfter der Regionalliga Nordost, empfängt den noch ungeschlagenen Herbstmeister und Titelverteidiger Energie Cottbus.

Bei der Auslosung am Mittwoch in der AOK-Zentrale in Teltow fischte Frank Michalak, Vorstand des Bereiches Nordost, die Spreestädter gleich als Erstes aus der Trommel. Die andere Vorschlussrunden-Partie bestreiten der MSV Neuruppin, der als einzig verbliebener Brandenburgligist ohnehin Heimrecht gehabt hätte, und der Regionalliga-Zwölfte SV Babelsberg 03.

Für den FSV Union ist es das dritte Pokal-Duell mit den Cottbusern in den vergangenen vier Jahren. Am 6. Mai 2015 hatten sich beide Mannschaften im Endspiel im Friesenstadion gegenüber gestanden, der gastgebende Oberligist unterlag dem damaligen Drittligisten aus der Lausitz nur mit 2:3. In der Vorsaison kam das Aus für die Fürstenwalder derweil bereits in Runde 2, Torschützen beim 3:0 für den FC Energie im Stadion der Freundschaft waren Björn Ziegenbein, Benjamin Förster und Fabio Viteritti.

Nun also wieder ein Heimspiel. "Darüber freue ich mich natürlich besonders - auch wenn der Arbeitsaufwand ein immenser ist. Aber es macht ja auch Spaß. Und wenn die Mannschaft dann noch gewinnt ...", sagte Manuela Patze, Geschäftsführerin des FSV Union, in einer ersten Reaktion. "Klar haben wir im Vorfeld darüber gesprochen, dass der MSV Neuruppin der nominell leichteste Gegner wäre, aber dann hätten wir eben auswärts antreten müssen. Und wenn wir den Pokal gewinnen wollen, müssen wir ohnehin jede Mannschaft schlagen."

Während Energie die Trophäe bereits sieben Mal in Händen hielt, warten die Emporkömmlinge aus Fürstenwalde noch auf den großen Wurf. "Ja, der Pokalsieg ist ein Traum, den der Verein träumt", gibt Manager Sven Baethge zu. "Und dazu gehört eben auch, die Cottbuser aus dem Rennen zu werfen. Das Punktspiel sollte uns in jedem Fall Mut machen."

Das hatten die Gastgeber vor zwei Monaten mit 1:3 (1:0) verloren, dem Favoriten dabei aber lange die Stirn geboten. Vor gut 200 Zuschauern waren die Lausitzer in der Bonava-Arena durch das Elfmetertor von Kemal Atici sogar zum ersten und einzigen Mal in dieser Saison in Rückstand geraten.

Im Pokal-Wettbewerb siegte der Titelverteidiger 7:2 bei Landesliga-Spitzenreiter Preußen Blankenfelde-Mahlow, 7:1 beim SV Falkensee-Finkenkrug, 6:1 beim FSV Bernau und 3:1 beim Ludwigsfelder FC (alle Brandenburg-Liga). Der FSV Union setzte sich bei Landesligist SG Michendorf (4:2), Regionalliga-Schlusslicht FSV Luckenwalde (2:1), Oberligist SV Altlüdersdorf (5:1) und Verbandsligist FC Stahl Brandenburg durch (3:0).

Der Einzug ins Halbfinale hat sich finanziell auf jeden Fall schon gelohnt: 6000 Euro gab es aus dem "Solidar-Topf" des Landesverbandes, der aus der Prämie des Vorjahressiegers für die Teilnahme am DFB-Pokal gespeist wird, für den Einzug in die Runde der besten Vier (zuvor 2000 Euro fürs Viertel-, 1000 fürs Achtelfinale), beim Erreichen des Endspiels kämen weitere 12000 hinzu.

Gespielt wird am Sonnabend, den 24. März, Anpfiff ist um 15 Uhr. "So hat es der Verband festgelegt, und wir gehen auch davon aus, dass der Termin fix ist", sagt Manuela Patze. Das Finale wird am 21. Mai ausgetragen, der Austragungsort würde im Falle eines Duells zweier Regionalligisten ausgelost.