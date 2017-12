Real baut 2018 komplett um

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Real im Oder-Center ist einer der großen Frische-Märkte in der Uckermark. Die Einkaufslandschaft wird im Jahr 2018 komplett umgebaut. Die Bauarbeiten sollen wahrscheinlich von Anfang März bis August dauern. Bei laufendem Geschäftsbetrieb.

Im Jahresschnitt kaufen bei Real in Schwedt rund 800000 Kunden ein. 30 Prozent davon kommen mittlerweile aus Polen. Der Umsatz sprengt unterdessen alle bislang hier bekannten Größenordnungen: 4000 Euro pro Quadratmeter. "Diese Ergebnisse hat niemand erwartet und vor uns noch keiner erreicht. Es läuft blendend für uns", bestätigt Geschäftsleiter Ronald Schiemenz.

Warum muss dann umgebaut werden? "Wir haben 1994 mit dem Oder-Center in Schwedt unseren Frische-Markt eröffnet", erklärt der Geschäftsleiter. "Seitdem hat sich nicht viel verändert, wurde nicht viel investiert. 2012 wurden Regale umgestellt. Das hat damals viele Kunden verstimmt. Der Markt ist von seiner Ausstattung her in die Jahre gekommen. Jetzt werden wir ihn komplett modernisieren."

Die Bauarbeiten beginnen, sobald der Bauantrag genehmigt ist. "Wir rechnen mit Anfang März", sagt der Geschäftsleiter. Die Umbauten werden ein halbes Jahr dauern. Abschnitt für Abschnitt wird verändert.

Was wird sich ändern? "Der Eingangsbereich wird komplett umgestaltet werden, die Anordnung des Sortiments völlig umgekrempelt", avisiert der Geschäftsleiter. Alte Regale fliegen raus und werden durch moderne Präsentationssysteme ersetzt. "Licht und Kühltheken", so kündigt Schiemenz an, "werden auf den modernsten Stand, den Real bundesweit bietet, gebracht. Die Kassenzone erhält eine neue Gestalt, der Getränkemarkt wird mit neuen Leergutautomaten bestückt, das Getränkelager wird verkleinert, um mehr Platz zu schaffen. Wir werden auch den Drogeriebereich neu entwerfen und die Präsentation der Büroartikel verbessern."

Zuerst wird die Konzessionärsfläche verändert. Im gleichen Atemzug verschwinden Verwaltungs- und Technikräume, die sich momentan noch auf Höhe des Frisörs befinden. Sie werden dort, wo sich jetzt die Fernsehwand befindet, neu gebaut. Die Kassen werden während des Umbaus verlegt.

Frei werden soll insgesamt eine Fläche von rund 1000 Quadratmetern, wo sich jetzt Drogerie, Getränke und Tiernahrung befinden. Dieser Teilbereich des jetzigen Real-Marktes wird künftig vermietet. Hier soll Woolworth "mit einem supermodernen Ladendesign und Verkaufskonzept" einziehen. Der Bedienungstresen wird kundenfreundlich erneuert. Die Haus-Bäckerei wandert dorthin, wo sich heute noch das Gewürzregal neben der Käsetheke befindet. "Dort entsteht unsere neue Frische-Linie", erklärt Ronald Schiemenz. Worauf sich der Geschäftsleiter persönlich besonders freut: "Der Bereich Obst & Gemüse, der sich momentan am hinteren Ende des Marktes befindet, begrüßt künftig die Besucher gleich links am Kundeneingang vom Center-Stern." Ein "Knaller" verspricht laut Schiemenz die heiße Theke zu werden, die die jetzige im Eingangsbereich ablösen wird. "Es wird dort viel mehr Sitzplätze geben und wir werden nicht nur Imbiss anbieten, sondern vollwertige Mittagsverpflegung. Wir lassen das Essen nicht anliefern, sondern kochen und braten selbst, mit frischen Zutaten, versteht sich", fügt der Geschäftsleiter hinzu.

Die Real-Besucher sollen nach den Umbauten auf lieb gewordene Angebote nicht verzichten müssen. "Wir setzen auf regionale Produkte und unser Regional-Regal wird sich im neuen Ambiente wiederfinden", versichert der Geschäftsleiter. "Regionale Produkte sind und bleiben ein Renner im Markt. Wir arbeiten mit Silvio Moritz vom Investor Center Uckermark daran, diese Sortimente weiter auszubauen. Nach dem Umbau sprechen wir verstärkt regionale Anbieter an."

Trotz des Umbaus von März bis August läuft der Geschäftsbetrieb weiter. Der Marktleiter ist sich der Herausforderungen für Mitarbeiter und Kunden bewusst: "Das wird Einschränkungen mit sich bringen, für die ich bei unseren Besuchern schon jetzt um Verständnis bitten möchte. Die Einkaufslandschaft, die sie nach der Markterneuerung erleben, wird sie aber für alle Misslichkeiten entschädigen, die bei einem Umbau leider auftreten können."

Zur Eröffnung im September wird es für die Kunden eine große Tombola geben.