Weihnachten im Hotel

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Obwohl die Weihnachtszeit in Angermünde zur Nebensaison zählt, sind die Hotels und Pensionen auch über die Feiertage bis Silvester gut gebucht. Heiligabend sollen die Mitarbeiter jedoch in ihren Familien feiern können.

Das erste Mal nach 20 Jahren machen Margitta und Lutz Köhler Weihnachtsurlaub mit den Kindern. Ihre Pension am Mündesee bleibt Heiligabend geschlossen. Doch lange Zeit zum Verschnaufen haben die Pensionswirte nicht. "Über Silvester sind wir schon wieder ausgebucht. Da kommt seit Jahren eine Stammgruppe", erzählt Lutz Köhler. Im Hotel am Seetor ist dagegen auch über Weihnachten gut zu tun. Es gebe sehr viele Anfragen von Übernachtungsgästen, hauptsächlich Angehörige, die über Weihnachten auf Familienbesuch in Angermünde sind, berichten die Mitarbeiter. Damit auch sie allerdings Weihnachten in ihren Familien feiern können, bleibt das Restaurant am Heiligabend geschlossen. Für die Hotelgäste gibt es lediglich Frühstück. Ebenso handhabt es Steffen Eschert, Inhaber des neueröffneten Hotels 1912 am Bahnhof. "Unser Hotel wird über Weihnachten und Neujahr geschlossen sein. Das liegt vor allem daran, dass wir in Angermünde eine so erfolgreiche erste Saison hatten und mein Team und ich vor anspruchsvollen Herausforderungen standen", erzählt Stefan Eschert. Es haben sich viele Überstunden angesammelt. Deshalb soll die harte Arbeit belohnt werden und das Team an den Festtagen bei ihren Familien verbringen können.

"Nichtsdestotrotz vermieten wir unsere Zimmer in dieser Zeit als Ferienwohnungen ohne Service, ohne Frühstück für einen sehr günstigen Preis. Dieses Angebot wird sehr gut angenommen. Wir sind zu dieser Zeit fast ausgebucht." Etwa die Hälfte der Gäste seien Urlauber, die Ihre Familien besuchen. Die andere Hälfte sind Monteure, die an Bauprojekten in der Region arbeiten. "Nächstes Jahr werden wir sicherlich ein Weihnachtsprogramm auf die Beine stellen, beispielsweise mit Weihnachtsbrunch, Geschenken, Filmabenden, Weihnachts-Dinner. Wir sind noch am Überlegen", so der junge Hotelchef.

Nur wenige Übernachtungsgäste zählt das Flair-Hotel Weiss über Weihnachten. Auch hier sind es vor allem Familienbesucher. "Bei uns wird es erst über Silvester wieder voll, wo wir auch wieder eine große Silvesterparty mit Buffet, Tanz und Mitternachtsüberraschungen anbieten", erzählt Britta Weiss. Das Hotelrestaurant hat Heiligabend geschlossen, damit die Kollegen bei ihren Familien sein können. Es ist jedoch an den beiden Weihnachtsfeiertagen schon ausgebucht. Vor allem das Mittagessen ist sehr gefragt. "Unsere Küche bietet natürlich typisch weihnachtliche Festmenüs mit Gänsebraten, Grünkohl, Knödel aber auch Steaks in allen Variationen",verrät Britta Weiss. Und nach all den leiblichen Genüssen der Schlemmertage gönnen sich viele Gäste auch eine kleine erholsame Auszeit in der neuen Spa-Oase "Kranichinsel" im Hotel Weiss mit verschiedenen Saunen. Um hier ein ruhiges Plätzchen zu finden, sollte man sich vorher anmelden. Auch Wellness-Gutscheine für die "Kranichinsel" sind beliebt.

Johanna Henschel, Geschäftsführerin des Angermünder Tourismusvereins, sieht sich in der Auslastung der Beherbergungseinrichtungen über die Weihnachtszeit darin bestätigt, am Konzept für mehr Winterangebote zu feilen. "Weihnachten ist bei uns Nebensaison. Aber wir arbeiten intensiv daran, die weiter zu entwickeln und mit neuen Reisebausteinen und einem Winterservicekatalog mehr Gäste auch im Winter zu locken", informiert Johanna Henschel.