Museum bekommt neues Design

Katrin Hartmann

Schorfheide (MOZ) Das Schorfheide-Museum im Jagdschloss Groß Schönebeck soll ein neues Design bekommen. Darüber hat Museumsmanager Peter Hartmann bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung informiert. Die Gestaltung soll sich in möglichst vielen Elementen einheitlich wiederfinden.

Wer bei Google Groß Schönebeck eingibt, erhält etwa 200 000 Suchergebnisse. Wer Schorfheide als Suchbegriff eintippt, bekommt rund 850 000 Ergebnisse. Diesen Trend versuchen die Mitarbeiter des Schorfheide-Museums im Jagdschloss Groß Schönebeck derzeit gestalterisch einheitlich umzusetzen - mit einem Corporate Design.

"Unsere Zielstellung ist es, eine Marketingplattform zu schaffen, die für das Museum passt", sagte Museumsmanager und Historiker Peter Hartmann als er mehrere Entwürfe in der Dezember-Sitzung der Gemeindevertretung vorstellte.

Anfang Juni hatte es dazu erste Gespräche mit einer Firma aus Berlin gegeben, die den Auftrag übernommen hat und für den die Gemeinde rund 6000 Euro investiert. Dem Schorfheide-Museum geht es darum, das Haus unter dem bekannteren Namen zu verorten, sagte Peter Hartmann. Aus diesem Grund soll das Jagdschloss auf Logos, Eintrittskarten und anderen Elementen künftig als Jagdschloss Schorfheide präsentiert werden. "Natürlich bleibt unser Sitz weiterhin in Groß Schönebeck", so Peter Hartmann. Aber das Haus soll nach außen nicht mehr den Namen seines Sitzes tragen, sondern die gesamte Gemeinde als Jagdschloss Schorfheide vertreten, erklärte er die geplante Namensänderung weiter.

Mit dieser Änderung zeigte sich Henry Pepinski (Linke) nicht einverstanden. "Groß Schönebeck ist durchaus ein Begriff", sagte der Gemeindevertreter aus Eichhorst. "Groß Schönebeck ist das Tor zur Schorfheide", so Pepinski, "und das Jagdschloss als Jagdschloss Groß Schönebeck bereits bei vielen Besuchern gut bekannt."

"Wir wollen die überregionale Bekanntheit steigern", entgegnete Peter Hartmann. So habe es auch Besucher aus Australien gegeben, denen die Schorfheide eher ein Begriff war. "Wir werden uns am Telefon auch weiter mit Jagdschloss Groß Schönebeck melden", versicherte der Historiker.

Ob im Haus künftig auch ein Raum über die ehemalige Jagdresidenz Hubertusstock, die seit diesem Jahr nicht mehr öffentlich zugänglich ist, vorhanden sein wird, wollte Henry Pepinski zudem wissen. Die Überlegung, im Museum ein Zimmer über die ehemalige Jagdresidenz aus Zeiten des Deutschen Kaiserreiches und der DDR, umzuwidmen, nahm Peter Hartmann als Idee für weitere Planungen auf.

In diesem Jahr seien die Besucherzahlen für das Haus wieder gestiegen. "Wir haben bislang 11 500 Gäste verzeichnet. Das sind 1000 mehr als 2016", so Peter Hartmann. Mit dem neuen Design erhoffen sich der Museumsmanager, seine Mitarbeiter und die ehrenamtlichen Helfer des Schorfheide-Museums eine Verbindung von Tradition und Moderne. Der bisherige Entwurf des Logos lässt davon bereits einiges erahnen, wird darin doch die Preußentapete im Jagdschloss mit einem klaren Schriftzug verbunden.

Das Jagdschloss ist montags bis sonntags von 10 bis 12.30 sowie von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Am 24., 25. sowie am 31. Dezember und am 1. Januar bleibt das Haus geschlossen. Am 26.12. ist verkürzt geöffnet, von 13 bis 16 Uhr. Vom 9. bis 29. Januar bleibt das Haus wegen Winterschließzeit zu.