Gebühren sinken im Jahr 2018

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Ab Januar ändern sich die Straßenreinigungsgebühren in Seelow. Die Stadtverordneten haben in ihrer letzten Sitzung des Jahres eine neue Satzung beschlossen. "Wir können die Gebühren senken", informierte Bauamtsleiter Jörg Krüger. Einige wenige Steigerungen durch die gewünschte Veränderung von Reinigungszyklen betreffen das Gewerbegebiet und die Erich-Weinert-Straße. Alle zwei Jahre erfolgt eine neue Kalkulation. Die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst der vorangegangenen zwei Jahre werden berechnet. Danach ergibt sich die Gebührenfestlegung für die beiden Folgejahre. Dreh- und Angelpunkt ist immer der Winterdienst. Fällt der Winter milde aus, sinken die kalkulierten Kosten für den Winterdienst, dafür muss mehr gereinigt werden. In der Summe wird es aber billiger.

Bei wöchentlicher Reinigung und Winterdienst sind künftig 4,24 Euro je Meter zu zahlen, bei 14-täglicher Reinigung 2,04 Euro, bei monatlicher Reinigung und Winterdienst 1,24, bei siebenmaliger Reinigung des Gehweges und Winterdienst 2,55 Euro, bei Winterdienst Straße bzw. Gehweg jeweils 0,41 Euro.