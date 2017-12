Woll-Schneemänner und Zuckerguss

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien wurde das Konrad Wachmann Oberstufenzentrum (OSZ) zum großen Weihnachtsmarkt. Auf dem Schulhof gab es einen Kuchenbasar und heißen Punsch und in vielen Klassenräumen wurde gebastelt oder entstanden Leckereien.

Koch-Azubi Julian Triebler schlug Eischnee und vermischte den dann mit Puderzucker, den Mitschüler vorher ordentlich gesiebt hatten. "Das wird die Verzierung für die Lebkuchen", erklärte er. Das weihnachtliche Gebäck und auch die Zutaten für den Zuckerguss wurden von der Bäckerei Janosch bereit gestellt.

Im Weihnachtspostamt konnten Schüler an andere Schüler schreiben. Jeder, der einen Brief bekommen hat, fand sich mit seinem Namen auf einer großen Tafel wieder. Die Briefmarken waren handgemalt. Nicht nur Weihnachtsgrüße konnte man so an Mitschüler verschicken, denn das Briefgeheimnis gilt freilich auch am OSZ.

Isabell Augusta indes bastelte mit Mitschülern Schneemänner aus Wolle. Die weißen Fäden werden aufgewickelt und dann aufgeschnitten. Dann kommen noch Wackelaugen drauf. "Den Schal für den Schneemann habe ich schnell selbst gehäkelt", sagte sie. Einzig die Mütze kam von Mitschülern. Doch auch die wurde im OSZ selbst gebastelt.