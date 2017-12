Zehdenicker fühlen sich in die rechte Ecke gestellt

Martin Risken

Zehdenick (GZ) Für große Empörung hat in der Havelstadt, aber auch weit darüber hinaus ein Beitrag der Autorin Manja Präkels im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" gesorgt. Die gebürtige Zehdenickerin, die kürzlich ihren autobiografischen Roman "Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß" veröffentlichte, stellt damit ihre Geburtsstadt in die rechte Ecke.

Darüber hinaus griff sie den Autor Moritz von Uslar an, der das Nazi-Problem in der Havelstadt in seinem Roman "Deutschboden" nicht nur verniedlicht, sondern sich mit den rechten Protagonisten seines Romans quasi verbrüdert habe.

Der Imageschaden durch den Spiegel-Beitrag dürfte kaum zu überbieten sein, zog er doch weitere Veröffentlichungen in überregionalen Blättern nach sich, unter anderem in der "Süddeutschen Zeitung".

"Der Spiegel" kündigte den Präkels-Beitrag wie folgt an: "Provinz - Wo die wilden Neonazi-Kerle wohnen: Besucher in einer deutschen Angstzone". Die "Süddeutsche" zog mit einer Reportage nach. Eine Reporterin begleitete Präkels auf Spurensuche in Zehdenick. Im Vorspann des Artikels heißt es: "Manja Präkels fühlt sich nirgends entspannter als in der brandenburgischen Kleinstadt, aus der sie kommt. Wäre da nicht der Naziterror, über den sie nun einen Roman geschrieben hat." Präkels, Jahrgang 1974, zog 1998 aus Zehdenick weg und wohnt heute in Berlin.

Dass ihr Roman in den 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre spielt, aber mit der Gegenwart wenig oder rein gar nichts zu tun hat, wird dem Leser, der in München oder Hamburg wohnt und womöglich noch nie etwas von Zehdenick gehört hat, weitgehend vorenthalten. Mehr noch: Die Rechten würden in der Havelstadt noch immer den Ton angeben. Ähnlich verhält es sich mit dem Text, der auf drei Seiten verteilt im "Spiegel" am 9. Dezember erschien und immerhin als Autorenbeitrag Präkels' gekennzeichnet ist, es sich also nicht um einen von Redakteuren recherchierten Artikel handelt. Die Empörung von Uslars und seines Verlages Kiepenheuer & Witsch ließ nicht lange auf sich warten. Unterstützung gab es von dem renommierten Journalisten Cordt Schnibben: "Zu insinuieren, jemand sei ein Nazi-Verharmloser, gehört zu den übelsten sprachlichen Keulen", nahm Schnibben in einer über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreiteten Meinungsäußerung Moritz von Uslar in Schutz. Der "Deutschboden"-Autor wehrte sich Tage später selbst mit einer Stellungnahme in der Wochenzeitung "Die Zeit", für die von Uslar als Autor tätig ist: "Von Verharmlosung kann in Deutschboden keine Rede sein. Mein Roman macht Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus in Brandenburg offensiv zum Thema, sie ziehen sich als roter Faden durch das gesamte Buch. Ein ganzes Kapitel von Deutschoden beschäftigt sich explizit mit der rechten Vergangenheit meiner Protagonisten. (...) In ihrem Artikel erwähnt Manja Präkels auch den gewaltsamen Tod eines Freundes im Jahr 1992, mutmaßlich durch rechte Schläger - ein Vorgang, der auf erneute unklare, aber anspielungsreiche Weise mit den Protagonisten von Deutschboden in Verbindung gebracht wird. 1992 waren die zwei zentralen Figuren meines Romans - das Brüderpaar Paul und Carl Seehausen - zehn und acht Jahre alt. Inwiefern andere Personen meines Romans an Gewalttaten in jener Nacht beteiligt gewesen sein könnten, entzieht sich meiner Kenntnis." Präkels Versuch, Deutschboden im Nachhinein zu einem Teil ihrer Geschichte zu machen, sei nicht plausibel", schreibt von Uslar. Verleger Helge Malchow springt dem "Deutschboden"-Autor bei. Er sieht aber auch eine Mitschuld bei der Redaktion des Nachrichtenmagazins. "Dem Autor ist durch die offensichtliche Vernachlässigung der redaktionellen Sorgfaltspflicht, zumal bei einem so sensiblen Thema, Schaden zugefügt worden. "Deutschboden" ist ein herausragendes und zu Recht hochgelobtes Beispiel dokumentarischer Literatur, das keinerlei Zweifel an der demokratisch-humanistischen Haltung seines Autors aufkommen lässt", so der Verleger. Die angeblich weit verbreitete Fremdenfeindlichkeit in der Region hat Präkels schon öfter in überregionalen Medien zum Thema gemacht. Anlässlich der Vorstellung der Pläne für das Asylbewerberheim in Gransee unterstellte sie gleich dem gesamten Landkreis Oberhavel, eine rechtsradikale Gesinnung: "In Brandenburg soll in Gransee eine Unterkunft für Asylsuchende entstehen. Dagegen wehrt sich ein ganzer Landkreis. Pogromstimmung gegen Ausländer und ,Zecken' ist dort nicht neu", heißt es im Vorspann eines Präkels-Textes, er am 7. November 2013 in der linken "Jungle World" erschien.

Und wie reagiert die Stadt auf die jüngsten Veröffentlichung Präkels? Sie übertreibe ganz offensichtlich. "Ich würde moderatere Formulierungen wählen", so Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD).