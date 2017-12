Landesbetrieb gibt Kreuzung für Verkehr frei

Sven Klamann

Eberswalde (sk) Die Kreuzung an der Friedensbrücke wird auf jeden Fall noch vor Weihnachten wieder komplett für den Verkehr freigegeben. "Aller Voraussicht nach ab Donnerstagmittag, spätestens aber ab Freitagmorgen können die Autos die Baustelle in jede Richtung passieren", hat Hans-Jürgen Otte, Sachgebietsleiter Bauvorbereitung/Bauüberwachung im Landesbetrieb Straßenwesen, am Mittwoch mitgeteilt.

Seit April wird die Kreuzung an der Friedensbrücke erneuert. Der Landesbetrieb investiert etwa 1,5 Millionen Euro, um unter anderem die Straßenentwässerung und die Fahrbahn zu erneuern und die beiden zusätzlichen Abbiegespuren zu entfernen, die von der Eisenbahn- auf die Breite Straße führten. Die Bauarbeiten hatten massive Verkehrsbehinderungen zur Folge und den schwerer erreichbaren Einzelhändlern im Zentrum enorme Umsatzeinbußen beschert.

Zuletzt war noch die Einmündung von der Breiten- in die Eisenbahnstraße dicht, weil vor einer Freigabe Spezialmasten bestellt und aufgestellt werden mussten.