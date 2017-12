Zebra begeistert Kinder an zwei Schulen

Anett Zimmermann

Wriezen/Bad Freienwalde (MOZ) Das Zebra der Verkehrssicherheitskampagne "Lieber sicher. Lieber leben." des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung machte auf seiner Theater-Tour durch Brandenburg am Dienstag an der Salvador-Allende-Schule in Wriezen und an der Käthe-Kollwitz-Schule in Bad Freienwalde Station. In Ersterer verfolgten rund 150 Kinder der 1. bis 4. Klassen mit ihren Lehrerinnen die von Beginn an mitreißende Aufführung. Die Mädchen und Jungen halfen dem Zebra kräftig dabei, Weihnachten zu retten. So wussten sie unter anderem, welche Schutzausrüstung sie beim Inline-Skaten tragen sollten, und auch, was zu einem sicheren Fahrrad gehört. Schließlich sollte der Elch 23 476 Stück zusammenbauen, damit diese pünktlich zum Fest ausgeliefert werden können. Nur der Konstruktionsplan war am Nordpol etwas durcheinander geraten. Gesungen wurde natürlich auch - "Oh, Tannenbaum" und das ziemlich schräg! Da gab es sogar Zwischenapplaus.

Für Begeisterung sorgte das Zebra kurz darauf ebenfalls an der Käthe-Kollwitz-Schule. 115 Kinder bis zur Klassenstufe 3 verfolgten dort das Geschehen und überraschten damit, was sie zum Thema Verkehrssicherheit schon alles wissen.