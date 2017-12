1086 Päckchen auf dem Weg nach Osteuropa

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Rahmen der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" konnten in diesem Jahr 1086 Päckchen von Frankfurt aus verschickt werden. Sie wurden in 110 Versandkartons verpackt und haben ihre Reise zu Kindern in osteuropäischen Ländern angetreten. Dies teilte die evangelisch-freikirchliche Gemeinde mit, die die Hilfsaktion in der Oderstadt organisiert. Deutschlandweit sind 406563 Schuhkartons gepackt worden.

Die Gemeinde dankt allen, die die Aktion unterstützt haben. Ein spezieller Dank geht an die Oderlandapotheke und die Postfiliale im HEP für die Annahme der Päckchen. Ebenso an die vielen beteiligten Schulen, darunter die Hutten-Oberschule, die Evangelische Grundschule, die Grundschule am Botanischen Garten und die Sportschule. Viele "Geschenke der Hoffnung" kamen aus dem Umland, aus Seelow, Fürstenwalde, Eisenhüttenstadt, Beeskow, Brieskow-Finkenheerd, Ziltendorf und Strausberg. Auch den Helfern vor Ort, die Päckchen entgegengenommen und zur Frankfurter Sammelstelle gebracht haben, wird herzlich gedankt.

Informationen unter www.geschenke-der-hoffnung.org