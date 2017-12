Bomben bei Takeda sollen Anfang 2018 entschärft werden

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (OGA) Eine sechsstellige Summe hat die Stadt für die vorbereitenden Arbeiten der gestrigen Bombenbeseitigung, die Grundwasserabsenkung und die Einrichtung des Sperrkreises aufbringen müssen. Das sagte der stellvertretende Bürgermeister Frank Oltersdorf (SPD) nach der erfolgreichen Entschärfung der 203. Bombe in Oranienburg seit 1990. Die Kampfmittelsuche auf dem Louise-Henriette-Steg, der durch die Freilegung des Blindgängers stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, geht weiter. Zwei gefährliche Relikte des Zweiten Weltkriegs schlummern noch immer im Boden des Takeda-Geländes an der Lehnitzstraße 73. Drei Blindgänger wurden dort bereits 2016 und die 200. Bombe vor genau einem Jahr dort unschädlich gemacht. Wegen des kontaminierten Grundwassers unter dem Areal ist ein besonderes Verfahren vonnöten, um die Bomben freilegen zu können. Denn das Wasser darf nicht in die Havel eingeleitet werden. "Die Ausschreibungen dazu laufen derzeit. Wir hoffen, dass wir die beiden Bombenkörper im ersten Quartal 2018 freilegen und entschärfen können", so Oltersdorf.