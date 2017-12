Eine schlagkräftige Truppe

Anett Zimmermann

Eichwerder (MOZ) Marcus Klemke steht seit Oktober an der Spitze der Löschgruppe in Eichwerder. Diese will ihre Zusammenarbeit mit ihren Nachbarn in Altwriezen/Beauregard weiter ausbauen.

Marcus Klemke ist als 17-Jähriger zur Freiwilligen Feuerwehr Eichwerder gestoßen. "Mein Vater war schon dabei, Bekannte auch", blickt er 20 Jahre zurück. Die Lehrgänge seien schon eine Herausforderung gewesen, räumt er ein. Aber eine Jugendwehr sei in Eichwerder erst kurz darauf gegründet worden. Diese Zeiten seien inzwischen zwar schon wieder vorbei, sagt er und fügt hinzu: "Aber vielleicht gelingt ja auch hier ein Neustart."

Sein eigenes Mitmachen begründet er unterdessen auch mit seinem Interesse an der Feuerwehr und am Dorfleben - mit allem, was dazu gehört.

Nach dem Ausscheiden von Norbert Thunack als Löschgruppenführer sei der Blick schnell auf ihn als Nachfolger gefallen. "Ich habe als einziger in unserer Truppe die dafür erforderliche Qualifikation", erzählt der 37-Jährige, der als Ersatzteilverkäufer in einem Autohaus arbeitet.

Seine "Truppe" - das sind zehn Mitglieder. Alles Aktive, erklärt er auf Nachfrage. Und weil ihm die Feuerwehrarbeit an sich Spaß mache, habe er auch nicht gezögert, die neue Aufgabe als Löschgruppenführer zu übernehmen. "Wir wollen versuchen, das Ganze neu anzukurbeln, das Interesse an der Feuerwehr zu entfachen - wir sind alle motiviert." Vielleicht hänge dies auch damit zusammen, dass der Altersdurchschnitt bei etwa 40 Jahren liegt.

Hinzu komme die Zusammenarbeit mit der Löschgruppe Altwriezen/Beauregard. "So kommen wir bei unseren Treffen immer auf an die 20 Leute", sagt Marcus Klemke und fügt hinzu: "So sind wir eine schöne schlagkräftige Truppe." Laut Alarm- und Ausrückeordnung würden beide Löschgruppen bereits seit etwa zwei Jahren zusammen zu Einsätzen gerufen. Seither sei das Miteinander noch stärker gewachsen. Neben den Einsätzen würden nun auch gemeinsam die theoretischen Schulungen und einmal im Monat eine Übung absolviert. Die Zahl der Einsätze pro Jahr sei, so Klemke, jedoch überschaubar und meist an einer Hand abzuzählen. Gefordert gewesen seien die Feuerwehrleute zuletzt bei den Einsätzen in Folge der beiden schweren Stürme im Oktober.

Als Bewährungsprobe anderer Art bezeichnet Marcus Klemke das Halloweenfest Ende Oktober mit dem Heimatverein Eichwerder. Erstmals hätten sich dabei beide Löschgruppen gemeinsam engagiert. "Das war ein toller Erfolg und viele Leute da."

Zuletzt haben sich die beiden Löschgruppen zur gemeinsamen Weihnachtsfeier in Eichwerder getroffen. Dabei sei am Sonnabend durch den stellvertretenden Stadtbrandmeister von Wriezen Sebastian Seliger auch die Abdankungsurkunde an Norbert Thunack überreicht worden - im Beisein der Ortsvorsteherin Jutta Werbelow und Ramona Geue, der neuen Vorsitzenden des Heimatvereins. Mit dessen Mitgliedern stehe, so Klemke, schon zu Jahresbeginn die nächste Premiere an: das Verbrennen der Weihnachtsbäume am 20. Januar. Eine Woche zuvor würden diese durch die Feuerwehr abgeholt. "Vorausgesetzt, die Bäume stehen oder liegen abgeschmückt am Straßenrand", sagt der Löschgruppenführer.

Aufmerksam verfolgt er auch die Diskussionen im zeitweiligen Feuerwehr-Ausschuss der Stadtverordneten. "Das neue Gerätehaus in Wriezen hat natürlich Vorrang, aber die kleinen Ortswehren sollten nicht vergessen werden", meint Marcus Klemke.