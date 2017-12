Eberswalder SPD pocht auf Kita-Bau

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Im Stadtparlament verfügt die SPD über sieben von 37 Mandaten und teilt sich mit CDU und Linker die Position als größte Fraktion. Den Rest der 2019 zu Ende gehenden Kommunalwahlperiode haben die Sozialdemokraten unter das Motto "Eberswalde wächst 2.0" gestellt, das sie als Arbeitsauftrag verstehen.

Details dazu haben die Volksvertreter, unterstützt von den SPD-Ortsvereinen Eberswalde und Finow, die 44 beziehungsweise 31 Mitglieder zählen, jüngst auf einer Klausurtagung beraten, zu der mit Baudezernentin Anne Fellner, Sozialdezernent Jan König, dem WHG-Geschäftsführer Hans-Jürgen Adam und dem Unternehmer Rüdiger Platz auch externe Gäste geladen waren.

"Dank dem Wirken unserer Fraktion sind mit dem Parkhaus am Bahnhof und der Sanierung von Kitas und Schulen bereits wichtige Projekte der zukünftigen Entwicklung der Stadt auf dem Weg", hob Hardy Lux hervor, der die SPD im Eberswalder Parlament anführt.

Die Fraktion hat auf der Klausurtagung ihre Einschätzung bekräftigt, dass es zum Neubau einer Kita in Eberswalde keine Alternative gebe, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. Um auch für den Fall gewappnet zu sein, dass die Nachfrage nach Kita-Plätzen irgendwann wieder sinken könnte, werde das Konzept "Haus im Wandel" vorgestellt. Das Gebäude müsste so konstruiert werden, dass es sich zunächst als Kita und später beispielsweise als Seniorenheim betreiben lasse.

Auf Betreiben der SPD hat das Stadtparlament im Nachtragshaushalt entschieden, das Ordnungsamt mit einer zusätzlichen Personalstelle auszustatten. Dies war von den Sozialdemokraten auf der Klausurtagung als "wichtiger erster Schritt" bezeichnet worden. "Doch ohne weitere Unterstützung durch die Polizei und gegebenenfalls durch private Firmen kann das Ordnungsamt nicht all das leisten, was wir uns in Sachen Sicherheit als Bürgerinnen und Bürger wünschen", geht aus der Pressemitteilung hervor. Nur mit einer breit aufgestellten Lösung bleibe Eberswalde eine sichere und lebendige Stadt.