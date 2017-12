Gelbe Tonne oder gelbe Säcke?

Olav Schröder

Rüdnitz (MOZ) Gelbe Säcke oder gelbe Tonne? - Das ist die Frage, mit der sich die Barnimer Kommunen gegenwärtig beschäftigen. Der Landkreis Barnim will in einem Meinungsbild die bevorzugte Variante herausfinden.

Als eine der ersten Gemeinden hat sich Rüdnitz mit diesen beiden Varianten in der Gemeindevertretersitzung bereits befasst. Hintergrund ist eine Anfrage der Kreisverwaltung zur zukünftigen Praxis bei der Sammlung von Leichtverpackung, die sowohl in gelben Säcken als auch in gelben Tonnen erfolgen kann. Am 31. Dezember 2018 endet die aktuelle Abstimmungsvereinbarung zwischen den Dualen Systemen und dem Landkreis Barnim, erläutert Mark Büttner, Sachgebietsleiter beim Landkreis und für die Bereiche Abfallwirtschaft, Bodenschutz und öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger zuständig. Mit dem Auslaufen der Vereinbarung sei eine Veränderung der Entsorgung ab 1. Januar 2019 möglich. Welche Variante bevorzugt werde, sei bisher nach nur einem Rücklauf aus den Kommunen aber noch nicht absehbar.

Dass die Ansichten zu der Frage gelbe Tonne oder gelber Sack auseinandergehen, wurde auch in der Diskussion in Rüdnitz deutlich. Und zwar hängt die Entscheidung für die eine oder andere Variante offensichtlich von den örtlichen Gegebenheiten ab. Für den Rüdnitzer Wohnpark wird die Aufstellung von gelben Tonnen aus Platzgründen als problematisch angesehen. In die Boxen für den normalen Rest-Hausmüll und die blauen Tonnen passen zusätzliche Behälter nicht mehr hinein, so auch die Erfahrungen des Hausmeisters.

Ein Vorteil der gelben Säcke sei, dass jeder die seinen selbst befüllt, hob Ekkehard Hoppe hervor. Dies sei nicht so anonym wie bei größeren Tonnen. Es würde weniger Fremdmüll in den Säcken landen als in einer Tonne und jeder sei bestrebt, dass nur möglichst wenig Säcke anfallen.

Wolfgang Weigt hatte im Vorfeld der Diskussion eine Befragung von Anwohnern in Schulzenaue durchgeführt. Von 50 ausgegebenen Zetteln habe er 31 zurückerhalten, drei auch aus dem Wohnpark. In der Siedlung habe sich eine klare Tendenz herausgestellt, 25 Anwohner hätten für die gelbe Tonne, sechs für die gelbe Säcke plädiert. Problematisch an den gelben Säcken sei jedoch, dass sie nicht mehr so reißfest seien wie früher, so Wolfgang Weigt. Wären sie stabiler, wären sie vielleicht kein Problem. Bedenklich aber sei auch, dass die Säcke oftmals viel zu früh herausgestellt werden. Ein Kompromiss ist in seinen Augen die Nutzung von Tonnen in ländlichen Siedlungen und von Säcken in Wohnpark-Bereichen.

Eine andere Tendenz hat Heike Menschner festgestellt. Auch sie hat Anwohner befragt und bei 14 Rückmeldungen hätten sich zehn für den gelben Sack ausgesprochen. Allerdings sei auch nachdrücklich auf den fehlenden Platz im Wohnpark hingewiesen worden. Befürworter der Tonne hätten auch befürchtet, dass sie nicht immer ausreichen werde und dann die Frage nach Ausweichmöglichkeiten auftauche.

Er vermute, dass es kein Mischsystem aus gelben Tonnen und Säcken geben werde, sagte Mario Herrmann. Gegebenenfalls sei es Aufgabe der Vermieter, Stellplätze zu schaffen. Bürgermeisterin Christina Straube wies darauf hin, dass gelbe Säcke je nach Abfallmenge variabler einzusetzen seien. Die Entscheidung treffe letzten Endes der Landkreis. Während Tonnen zum Teil als die hygienischere Lösung angesehen werden, warnte Andreas Hoffmann davor. Tonnen verleiten dazu, auch anderen Müll einzuwerfen, dann würden sie jedoch nicht entleert werden.

Ob es in einem Jahr ein einheitliches oder zweigleisiges Sysem geben wird, ist noch offen. Wie eine neue Abstimmungsvereinbarung aussehen wird, sei zwischen Landkreis und dem Systembetreiber festzulegen, lautet die Auskunft von Mark Büttner. Gebühren jedenfalls würden für die Sammlung der Leichtverpackungen vom Landkreis nicht erhoben. Die Finanzierung erfolge über die Hersteller der Produkte.