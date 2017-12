Ladendiebe festgenommen

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Ein Mitarbeiter eines Discounters in der Fürstenwalder Juri-Gagarin-Straße beobachtete am Dienstag, gegen 11 Uhr, zwei Personen, die Ware in eine Tasche steckten und den Markt verlassen wollten, ohne diese zu bezahlen. Die unverzüglich hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die beiden 18- und 20-jährigen Männer im Markt sowie einen 18-jährigen Komplizen außerhalb des Marktes stellen. Die drei wurden vorläufig festgenommen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.