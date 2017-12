Weihnachtsfreuden ohne Chemo

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Pauls Vorfreude auf die Bescherung wächst stündlich. Da geht es ihm wie wohl allen Fünfjährigen. Dass der Knirps an Blutkrebs gelitten hat, ist ihm nicht mehr anzusehen. Die weiter fortschreitende Genesung des Kleinen ist nicht nur für seinen alleinerziehenden Vater das allergrößte Weihnachtsglück.

"Ich könnte heulen vor Freude, wenn ich Paul wie aufgezogen durch die Wohnung flitzen sehe", verrät der Papa, der mit dem Vornamen René heißt und seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, um der Mini-Familie wenigstens etwas Privatsphäre zu bewahren. Wenn da nicht die Angst vor einem Rückfall wäre, die den 37-Jährigen so manche Nacht nicht schlafen lässt, die ihn nicht selten auch am helllichten Tag aus heiterem Himmel packt und beinahe auffrisst. Dabei ist zumindest für den Moment alles bestens, was Pauls Gesundheit betrifft. Erst Anfang Dezember war der Junge wieder zur Kontrolluntersuchung in der Charité in Berlin - und im Blutbild habe es keine Auffälligkeiten gegeben, berichtet der Papa. Schon seit Oktober muss sein Sohn keine Chemotherapie mehr über sich ergehen lassen - die sogenannte Erhaltungstherapie liegt erfolgreich hinter ihm. Als geheilt aber würde der Junge erst gelten, wenn er fünf Jahre lang symptomfrei bleibt.

"Weil ich genau das weiß, bekomme ich bei jedem Wehwehchen, über das Paul klagt, sofort Panik", verrät René. Selbst das kleinste Pickelchen bringt für den Papa umgehend die Alarmglocken zum Klingen.

Der Fünfjährige ist 1,17 Meter groß, bringt 24,5 Kilo auf die Waage und trägt sein lockiges, volles Haar kurz. Rein äußerlich ist ihm nicht mehr anzusehen, dass er buchstäblich durch die Hölle gehen musste und sein Leben mehrfach akut in Gefahr war. Paul klettert, springt und rennt wie jedes gesunde Kind seines Alters. "Was seine Feinmotorik und seine Konzentrationsfähigkeit angeht, fehlen ihm im Vergleich zu seinen Altersgenossen etwa sechs Monate", gibt der Papa eine Einschätzung der Kindergärtnerinnen wieder. Das sei gewiss den langen Krankenhausaufenthalten geschuldet, die zusammengerechnet fast ein Jahr ergeben würden. In der Kita und zu Hause werde darauf hingewirkt, den Umgang des Kleinen mit Schere und Stift sowie seine Ausdauer zu schulen.

Wer hätte zu hoffen gewagt, dass sich Pauls Vater mit solchen verhältnismäßig unwichtigen Alltagsproblemen herumschlagen darf, als im März 2016 bei dem damals erst Dreijährigen Blutkrebs festgestellt wurde? In den Wochen und Monaten darauf wurde der Junge immer schwächer, brauchte eine 24-Stunden-Betreuung und lag fast nur noch leidend im Bett.

Hinzu kam, dass den Papa bald heftige finanzielle Probleme zu quälen begannen. Der Fernfahrer hatte seine gut bezahlte Arbeit aufgeben müssen, um für sein Kind da zu sein. Sein Arbeitslosengeld fiel niedrig aus, weil zur Berechnung nur die Grundbezüge, nicht aber die Zuschläge herangezogen wurden. Als Retter in der tiefsten Not sprang der Verein Uckermark gegen Leukämie ein, der eine Spendensammlung initiierte, an der sich unglaublich viele Hilfswillige beteiligten. Etwas mehr als 20 000 Euro sind auf diese Weise zusammengekommen - und wurden dringend gebraucht. Schnell haben die Vereinsvorsitzende Ines Baumgarten und ihre Mitstreiter auch einen engen Kontakt zu der Mini-Familie aufgebaut, der nach wie vor besteht, auch wenn durch den Verein inzwischen keine Spenden mehr für Paul und René gesammelt werden. "Wir freuen uns riesig darüber, dass es dem Kleinen wieder so gut geht und hoffen alle sehr, dass es so bleibt", sagt Ines Baumgarten.

Finanziell sind Vater und Sohn nach wie vor keineswegs auf Rosen gebettet. Immerhin arbeitet René seit April als Fahrer bei der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft und bittet sehnlichst darum, dass sein bis 31. März befristeter Arbeitsvertrag verlängert wird. Der Lohn geht fast für die Miete, die Nebenkosten und den Lebensunterhalt drauf, den die Ausgaben für Pauls Gesundheit verteuern. So ist die Haut des Jungen noch immer durch die Chemo belastet. Und die einzige Creme, die er verträgt, geht richtig ins Geld. "Aber ich spare, wo immer es machbar ist", sagt der Papa. So sei im Sommer auch wieder ein Angelurlaub in Dänemark drin gewesen.

Den Heiligen Abend wird die Mini-Familie bei Renés Schwester in Leegebruch (Oberhavel) verbringen. Dort wird Paul dann endlich beschert. Sein Lieblingswunsch, der nach einem Raketenauto, geht in Erfüllung.