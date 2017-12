Altanschließer fordern vom NWA Gerechtigkeit

Hans Still

Zehlendorf/Wandlitz (MOZ) Der Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverband (NWA) erhebt rückwirkend für 2017 unterschiedliche Gebühren für Trinkwasser und die Abwasserentsorgung. Beitragszahler werden demnach bessergestellt. Außerdem steigen die Kosten für die mobile Abwasserentsorgung.

Lebkuchen, Marzipankugeln, Spekulatius und Kaffee - zur letzten Sitzung der Verbandsversammlung bemüht sich Verbandsvorsteher Matthias Kunde traditionell um weihnachtliche Stimmung. Die anheimelnde Kulisse stand damit im starken Kontrast zum Bürgerzorn, der mit Beginn der Bürgersprechstunde den Saal erfüllte. Nach wie vor fordern Altanschließer Gerechtigkeit und ihre Beiträge zurück. Beispielsweise die Basdorferin Margit Lauter, die 2004 ihr Grundstück als "voll erschlossen" erworben hatte. Als sie 2015 plötzlich eine Betragsrechnung des NWA bekam, fiel die Familie aus allen Wolken. "Nach zehn bis 15 Jahren Beiträge in Rechnung zu stellen, nur weil der Verband über Jahrzehnte nicht in der Lage war, sich eine wirksame Satzung zu geben, das ist doch ein Hohn", schimpfte die Frau und forderte vom NWA 3500 Euro zurück, die der frühere Grundstückseigentümer natürlich im Nachhinein nicht bezahlen wollte.

Ernst Michel aus Stolzenhagen versuchte mit einem Vergleich Einsicht zu erzielen. "Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus und nach 21 Jahren kommt der Dachdecker mit einer Rechnung, die noch beglichen werden soll", wetterte er in Richtung des Vorstehers. 8000 Euro hatte er einst bezahlen müssen. Momentan bleibt ihm nur die Hoffnung, auf den Vertrauensschutz zu pochen, der vom Bundesverfassungsgericht 2015 angemahnt wurde und eigentlich die Bürger vor Fehlentscheidungen von Behörden und Verbänden schützen sollte.

Die Antworten konnten kaum überraschen. So erinnerte Uwe Liebehenschel (CDU) an die Aufforderungen des Innenministeriums, zwingend Beiträge einzusammeln. Matthias Kunde rechtfertigte die Entscheidung ebenfalls und erklärte, rund 5,2 Millionen Euro Beträge seien in das Investitionprogramms des Verbandes eingeflossen. "Wir haben investiert und Kredite abgelöst. Sonst hätten wir uns das Geld von der Bank holen müssen", äußerte er.

Lutz Renner von der Bürgergemeinschaft Kommunalabgaben Barnim (BKB) kündigte weitere Klagen an und verwies auf die "Zweiklassengesellschaft" im NWA. "Es gibt also Beitragszahler, die eine ermäßigte Gebühr bekommen und Nichtbeitragszahler mit einer höheren Gebühr. Wie kommen wir in diesen elitären Club, das hätten wir auch gern", sagte Renner.

Tatsächlich zählt laut Verbandsvorsteher der NWA rund einhundert Kunden, die mit offenen Verfahren mit dem NWA im Clinch liegen oder gar keine Zahlungen geleistet haben. Diese zahlen rückwirkend für 2017 für zentral entsorgtes Abwasser 3,57 Euro pro Kubikmeter, während Beitragszahler 2,40 Euro bezahlen. Beim Trinkwasser zahlen Gebührenpflichtige 1,30 Euro pro Kubikmeter und Beitragszahler nur 0,95 Euro pro Kubikmeter. Diesen neuen Gebühren erteilte die NWA-Verbandsversammlung später die Zustimmung, wie auch höhere Gebühren der dezentralen Abwasserentsorgung beschlossen wurden. Aus ehemals 6,10 Euro je Kubikmeter werden dann ab 2018 für die gleiche Menge sieben Euro berechnet.

Beschlossen wurde zudem der Wirtschaftsplan 2018, der insbesondere für das Zühlsdorfer Wohngebiet "Fuchswinkel" Veränderungen bringen wird. So bekommt der südlich der Neuen Bahnhofstraße gelegene Teil ab März 2018 zentrale Abwasserleitungen. Bis zum Sommer sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, da die Gemeinde Mühlenbecker Land anschließend mit dem Straßenbau im besagten Bereich beginnen will. Die Baumaßnahmen, so informierte Kunde, werden am 9. Januar im Zühlsdorfer Gemeindezentrum in einer Anwohnerversammlung vorgestellt.

In Wensickendorf steht die Fortführung der zentralen Abwassererschließung im Fokus. Bei 100 Grundstücken konnte in diesem Jahr die zentrale Entsorgung angeschlossen werden. Nach dem Winter geht es mit Einsetzen des Tauwetters im östlichen Teil von Wensickendorf weiter. Dort wie auch in Zühlsdorf werden nach Beendigung der Leitungsnetzarbeiten die angrenzenden Siedlungsstraße erschlossen.