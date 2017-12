14 Wanderfreuden in der Region

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Bernhard Sohr haben schon viele gesehen. Der Mann mit den zwei Wanderstöcken fällt auf in Neuenhagen. Aber nicht nur da. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern aus dem Ideenbüro Neuenhagen hat er 14 Wanderwege mit einer Länge von rund 200 Kilometern in der Region erkundet, alle begangen und in einer Karte aufgezeichnet.

Bernhard Sohr ist seit 25 Jahren Neuenhagener. Der Diplomingenieur für Tief- und Verkehrsbau ist ein kluger Kopf und hat Gleichgesinnte im Ideenbüro Neuenhagen zusammengebracht. Die Ingenieure machten sich da in den Vorjahren beispielsweise Gedanken um den Verkehr in Neuenhagen. Sohr ist bekannt für sein stetes Mahnen, eine Entlastungsstraße über den Gruscheweg, unter der Bahn hindurch, die in der Bollensdorfer Allee mündet, zu bauen. Mit seinen Mitstreitern hat er die Chronik der Verkehrsplanung Neuenhagen erarbeitet, sich aber auch einer Studie der Geh- und Radwege in Neuenhagen gewidmet.

All diese Schriftstücke, so der 74-Jährige, sind bisher aber in der Gemeinde verpufft. Das bedauert der Ingenieur, der an der TU Dresden studiert hat, sehr.

Nun aber hat er Hoffnung, dass das neueste Produkt von zuletzt vier Ingenieuren doch Anklang und eine Umsetzung finden. "Ich hatte vor zehn Jahren Krebs und mein Arzt hat mir geraten, viel zu laufen. Das habe ich ernst genommen", erzählt Bernhard Sohr. Bei diesen vielen Unternehmungen ist er in so manche Ecke geraten, die er so bezaubernd fand, dass er meinte, dies könnte auch andere erfreuen. Zudem hat er 40 Jahre in Hoppegarten gewohnt und kennt sich auch da gut aus.Von seiner Begeisterung hat er die Mitstreiter des Ideenbüros mit angesteckt. So, dass im Endeffekt nun 14 Wanderwege in der S 5-Region von Sohr und seinen Kollegen - allesamt abgelaufen und entwickelt -, vorliegen. Etwas unglücklich war vor Kurzem die erste Präsentation dieser dicken Mappe im Bürgerhaus. Denn zur gleichen Zeit tagte die Gemeindevertretung zur Eisenbahnstraße, so dass einige, die gern zur Präsentation gekommen sind, im Rathaus saßen. "Dennoch hatten wir Gäste, die sehr interessiert daran waren", freut sich Bernhard Sohr. Und auch darüber, dass er die Mappe mit allen Unterlagen samt digitaler Version an Jutta Skotnicki aus dem Rathaus übergeben konnte. "Das ist ein sehr umfangreiches Material, das wir uns jetzt in Ruhe anschauen. Was genau daraus wird, das wird ein Thema sein, das wir in der S 5-Region besprechen müssen", sagt sie.

S 5-Region deshalb, weil das Ideenbüro, nachdem zunächst Wege rund um Neuenhagen erkundet wurden, recht rasch auch in Hoppegarten, Altlandsberg, Strausberg, gar bis Rehfelde unterwegs war. Etwa die Hälfte der Wege sind Rundwanderwege. Der Rest beginnt und endet in der Nähe von S-Bahnhöfen oder Bushaltestellen, so dass der Wanderer immer gut nach Hause kommt.

Akribisch wird beschrieben, wo der Wanderer mit seiner Tour beginnt, wann er wo in welchen Weg einschwenken muss und wie lang die Tour ist. Mit 29,3 Kilometern dürfte der Regionalwanderweg W 13 vom Bahnhof Rehfelde durch das Rote Luch nach Kienbaum, Kagel, Lichtenow und nach Rehfelde zurück am längsten sein.

Um die zehn Kilometer und so auch für "Wandereinsteiger" machbar, sind beispielsweise der Regionalwanderweg W 1 vom S-Bahnhof Neuenhagen über den Park am Wiesenberg, die Trainierbahn bis zum S-Bahnhof Hoppegarten. Aber auch der W 2 vom S-Bahnhof Neuenhagen, über den Elisenhof, zum Fredersdorfer Forst und die M-C-Strecke zum S-Bahnhof Neuenhagen.

Sohr und seine Mitstreiter erwähnen bei der Beschreibung der Routen auch Sehenswürdigkeiten. Etwa, dass das Bürgerhaus seit 2011 kultureller Mittelpunkt der Gemeinde Neuenhagen ist. Oder beim Wanderweg 1. Da geht es entlang des Wiesenpfads längs des Zochegraben. Der Wanderer erlebe dort eine sehr schöne Naturlandschaft, ist nachzulesen.

Beim Wanderweg 4, von Fredersdorf über Schöneiche nach Waldesruh - rund 15 Kilometer lang - , verweisen Sohr und seine Wanderer in Heidemühle auf dass DDR Design Depot von Richard Anger. Es gibt auch Tipps, wo der Fußgänger einkehren und sich stärken kann oder wo es besonders schöne Ausblicke gibt. Hier und da wird auch ein kleiner, sich lohnenswerter Umweg angeregt. Etwa bei trockener Witterung und guter körperlicher Verfassung am Haussee in Hönow.